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Mauro Icardi Galatasaray'a gelecek mi? Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklama...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, voleybol takımlarının sezon açılışında flaş açıklamalarda bulundu. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini belirten Özbek, Mauro Icardi'nin transferine ilişkin soruya ise çarpıcı bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 20:57 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 21:42
Mauro Icardi Galatasaray'a gelecek mi? Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklama...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ataşehir Taç Spor Tesisleri'nde voleybol takımlarının sezon açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mauro Icardi Galatasaray'a gelecek mi? Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklama...

Özbek, Galatasaray Futbol Takımı'nın 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın güzel geçeceğine inandığını belirterek, "İki takım da çok iddialı. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu. Güzel maç olacak ama kazanacağımızı düşünüyorum, biz hazırız." dedi.

Mauro Icardi Galatasaray'a gelecek mi? Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklama...

ICARDI SORUSUNA FLAŞ YANIT

Transfere ilişkin konuşmaların kulübe zarar verdiğini aktaran Özbek, gündemlerindeki Mauro İcardi ile ilgili girişimde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya görüşmediği yönünde yanıt verdi.

Mauro Icardi Galatasaray'a gelecek mi? Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklama...

Avrupa'da mücadele eden takımların ligde dezavantajlı olmadığını vurgulayan Özbek, "Rakiplerin Avrupa'da oynamasını onlar adına avantaj olarak değerlendiriyorum. Çok maç oynamak bazı alışkanlıkları beraberinde getiriyor. Çok maç oynamanın dezavantaj olduğunu kabul etmiyorum, aksine avantajdır." şeklinde görüş belirtti.

Mauro Icardi Galatasaray'a gelecek mi? Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklama...

Türk futbolunun son dönemde düşüşte olduğunu belirten Özbek, "Bu sene özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok. Finansal problem her zaman çok önemli ama sadece ona bağlamamak gerekiyor. İnşallah bu sene Türk futbolu daha önce bıraktığı pozisyona gelecek ve Türk insanını mutlu edecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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