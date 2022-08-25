Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! Mauro Icardi Galatasaray'a

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! Mauro Icardi Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Bir süredir PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi transferi için temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekibiyle anlaşma sağladı. Icardi ile yapılacak son görüşmelerin ardından transferin netlik kazanacağı ifade edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 01:14
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! Mauro Icardi Galatasaray'a

Golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin transferinde sona geldi.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! Mauro Icardi Galatasaray'a

İtalya'dan Corriere dello Sport'un haberine göre; PSG'nin gelecek planları arasında yer almayan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Icardi'nin sarı-kırmızılılara transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! Mauro Icardi Galatasaray'a

PSG İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!
PSG ile Galatasaray arasında yapışan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ve Icardi'nin alacağı maaş konusunda müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! Mauro Icardi Galatasaray'a

Sarı-kırmızılı yönetimin, yıllık maaşı 8 milyon euro olan Icardi'nin yüzde 40 ücretini karşılamaya hazır olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! Mauro Icardi Galatasaray'a

Öte yandan, Galatasaray'ın Icardi'nin satın alma opsiyonunu da görüşmelere dahil ettiği ve konuyla ilgili temasların sürdüğü aktarıldı.

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