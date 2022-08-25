TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma sağlandı! Mauro Icardi Galatasaray'a

Golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin transferinde sona geldi.
Golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin transferinde sona geldi.
İtalya'dan Corriere dello Sport'un haberine göre; PSG'nin gelecek planları arasında yer almayan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Icardi'nin sarı-kırmızılılara transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
PSG İLE ANLAŞMA SAĞLANDI!
PSG ile Galatasaray arasında yapışan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ve Icardi'nin alacağı maaş konusunda müzakerelerin devam ettiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, yıllık maaşı 8 milyon euro olan Icardi'nin yüzde 40 ücretini karşılamaya hazır olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Galatasaray'ın Icardi'nin satın alma opsiyonunu da görüşmelere dahil ettiği ve konuyla ilgili temasların sürdüğü aktarıldı.