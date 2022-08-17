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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

Galatasaray transfer haberi... Sarı kırmızılılar yıldız transferlere doymuyor. Mertens ve Torreira transferlerinden sonra yıldız bir ismi daha gündemine aldı. Galatasaray taraftarına yıldız transfer sözü veren Dursun Özbek, bir çilek daha kadroya katabilir. Son olarak Real Madrid forması giyen Eden Hazard'ı gündemine alan Galatasaray'da Mertens transferde etkin rol oynayacak. İşte transferin detayları... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi önemli yıldızı kadrosuna katan Galatasaray transferde bombalar patlatmaya doymuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

Yıldız transferlerine devam eden sarı kırmızılılar yeni bir yıldızı gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

Bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi, Eden Hazard'ı alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirdi. Maliyet araştırması yapan sarı-kırmızılılar ortaya çıkacak rakamlara göre İspanyol ekibin kapısını çalacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

Belçikalı yıldız, kanatlarda ve orta sahada forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

Belçikalı futbolcularla çok yakın bağları olan bir Türk menajerin, Real Madrid'in iknasının çok kolay olduğunu, sarı-kırmızılı kulübün, Eden Hazard'ın maaşının ne kadarını ödeyebileceğinin bu operasyonun gerçekleşmesi için kritik anlam taşıyacağını anlattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

MERTENS YARDIMCI OLACAK

Galatasaray transferde Mertens'i devreye sokuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

Hazard'ın iknası için Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

2019'da 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, Hazard'a uzun süredir müşteri arıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

Galatasaray, Hazard'ın maaşının 4 milyon euro'luk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

Real Madrid'in Hazard'dan kurtulmak için bu teklifi kabul edebileceği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

Kerem'in gitme ihtimalini de göz önünde bulunduran yönetim, ortaya çıkacak rakamlara göre harekete geçecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

Geçen sezon sadece 18 maçta 712 dakika forma giyen Belçikalı oyuncu sadece 1 asist yapmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom Eden Hazard bombasını patlatıyor

La Liga'nın ilk haftasında Almeria maçında 32 dakika sahada kalan Hazard bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.

Savaş Çorlu

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