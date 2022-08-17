Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Galatasaray transfer haberi... Sarı kırmızılı ekip transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray sezon öncesi yaptığı yıldız transferlerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Mertens ve Torreira'yı kadrosuna katan Aslan'ın yeni hedefi golcü bir ismi renklerine bağlamak. Galatasaray'ın ilgilendiği Shamar Nicholson'un menajeri sarı kırmızılı takımı doğruladı. İşte transferin detayları... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:27
ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla giren sarı kırmızılılar transferlerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Mertens ve Torreira ile anlaşan Aslan yeni transferler için gün sayıyor.

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne ile yollarını ayıran Galatasaray'da forvet bölgesine yapılacak takviye merak konusu.

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'de 2 maçta 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Galatasaray Süper Lig'de yaşadığı gol sorunu nedeniyle rotasını hücum hattına çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Giresunspor maçındaki şok skor karşısında sarı kırmızılı yönetim forvet transferine hız verdi.

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Jamaika basını Jamaica gleaner'ın haberine göre, Galatasaray Shamar Nicholson ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Oyuncunun menajeri Kevin Cowan, Türkiye'den Galatasaray'ın ilgisini doğruladı.

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Cowan, doğru teklif gelirse Nicholson'ın bir sezondan daha az zaman geçirdikten sonra Rus kulübünden ayrılabileceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Menajer Cowan, Galatasaray ve diğer dört Türk kulübünün yanı sıra diğer Avrupa kulüplerinin de ilgi gösterdiğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Cowan, "Galatasaray bana ve kulübe bazı sorular yöneltti.

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Ancak dört Türk kulübünün yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinden kulüpler olduğunu söylemekten başka bir şey gelmiyor.

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Ancak şu anda Shamar için hiçbir kulüple anlaşmamız yok" dedi.

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

"Transfer iki hafta daha kapanmıyor, bu yüzden doğru teklif gelirse ve projeyi beğenirsek ve bir anlaşma yapabilirsek, o zaman elbette yaparız."

TRANSFER HABERİ: Shamar Nicholson'un menajeri Galatasaray'ı doğrulandı

Nicholson geçen Aralık ayında Spartak Moskova'ya katıldı ve 16 maçta beş gol attı.

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