Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kamile Nacickaite'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşında ve 1,80 metre boyundaki Nacickaite ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Oyuncumuza, 'Galatasaray'a hoş geldin.' diyor, kendisine formamız altında başarı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kolej kariyerinin ardından ilk profesyonel imzasını da Galatasaray'da atan Litvanyalı oyuncu, 2012 yılında sarı-kırmızılı takımdaki kısa deneyiminin ardından İtalyan CUS Chieti ile anlaşma sağladı.

Sırasıyla birer sezon TED Ankara Kolejliler, İstanbul Üniversitesi, Adana ASKİ, Fenerbahçe, Dinamo Moskova, Gernika KESB, Stadium Casablanca, Polkowice forması giyen Kamile Nacickaite, son olarak Nesibe Aydın'da görev aldı.