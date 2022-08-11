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GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer operasyonu son sürat devam ederken diğer yandan da mevcut oyuncuların son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası gözler Victor Nelsson'a çevrildi. Danimarkalı stopere İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den Fulham ve Everton ilgi gösteriyor. Menajerini yetkilendiren genç savunmacı, yapılan pazarlıkları yakından takip ediyor. Takımdaki geleceği merak edilen Nelsson'un temsilcisinden ortalığı karıştıran bir hamle geldi. İşte Victor Nelsson transferinde yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 11:21
GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Galatasaray'da Victor Nelsson'un transfer görüşmelerinde gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Sevilla'nın Marcao'dan sonra Nelsson'u da kadrosuna katmak üzere teklif üstüne teklif yaptığı ve son olarak bonuslarla birlikte 18 milyon Euro'ya kadar çıktığı ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

İngiltere ekiplerinin de gündemine gelen Danimarkalı stoper için Fulham ve Everton'ın da ilgisi bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Transfer görüşmelerinde menajerini yetkilendiren Nelsson, yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Yıldız savunmacının menajerinin yaptığı son hamle transferde ortalığı iyiden iyiye karıştırdı.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Bir yandan talipleri artan Victor Nelsson'un bonservis bedeli de aynı oranda yükseliyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

23 yaşındaki stopere gelen teklifler sonrası pazarlıklar kızışıyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

MASADAKİ RAKAM 20 MİLYON EURO!
İngiliz devinin ilgisiyle birlikte masadaki rakam 20 milyon Euro'ya yükseldi.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Her ne kadar Galatasaray yönetimi, Danimarkalı futbolcunun 25 milyon Euro'luk çıkış maddesinin ödenmesini beklese de bu teklife de oldukça cazip gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Ayrılığın gerçekleşmesi durumunda Aslan, son yılların en büyük transfer gelirlerinden birini Victor Nelsson'u satarak elde edecek gibi görünüyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

GALATASARAY YÖNETİMİ ZAMAN KAZANMAK İSTİYOR!
Sarı-kırmızılıların tek isteği, Nelsson'un ligdeki Giresunspor maçında da oynayarak taraftara veda etmesi ve yeni takviyeler için kulübe zaman kazandırması.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Geçen sezon başında 7 milyon Euro'ya transfer edilen Nelsson, böylece 1 senede değerini 3'e katlamış olacak.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

23 yaşındaki futbolcunun Danimarka Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giyeceği de düşünülürse, değerinin daha da artması olası.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

MENAJERİ İSTANBUL'DAN AYRILMIYOR!
Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma yönündeki ısrarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Danimarkalı stoperin menajeri, sarı kırmızılı yönetimin "Satmak istemiyoruz" şeklindeki tutumuna rağmen İstanbul'dan ayrılmadı.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Oyuncunun Erden Timur ile yaptığı son görüşmede, "Hayallerim var ve gitmek istiyorum" demesi, Galatasaray cephesinde, "Biz bu süreci daha fazla uzatmayalım" görüşüyle karşılandı.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Nelsson'dan elde edilecek gelir, gündemdeki takviyelerin bonservisleri için kullanılacak.

GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Yöneticilerle bir kez daha görüşen menajer, Nelsson'un ayrılmaya kararlı olduğunu belirtip, "Transferi gerçekleştirmek adına sizden yapıcı adımlar atmanızı bekliyoruz" dedi.

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