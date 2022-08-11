GALATASARAY HABERİ: Nelsson transferinde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle

Galatasaray'da Victor Nelsson'un transfer görüşmelerinde gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da Victor Nelsson'un transfer görüşmelerinde gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Sevilla'nın Marcao'dan sonra Nelsson'u da kadrosuna katmak üzere teklif üstüne teklif yaptığı ve son olarak bonuslarla birlikte 18 milyon Euro'ya kadar çıktığı ifade ediliyor.
Transfer görüşmelerinde menajerini yetkilendiren Nelsson, yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor.
Yıldız savunmacının menajerinin yaptığı son hamle transferde ortalığı iyiden iyiye karıştırdı.
Bir yandan talipleri artan Victor Nelsson'un bonservis bedeli de aynı oranda yükseliyor.
23 yaşındaki stopere gelen teklifler sonrası pazarlıklar kızışıyor.
MASADAKİ RAKAM 20 MİLYON EURO!
İngiliz devinin ilgisiyle birlikte masadaki rakam 20 milyon Euro'ya yükseldi.
Her ne kadar Galatasaray yönetimi, Danimarkalı futbolcunun 25 milyon Euro'luk çıkış maddesinin ödenmesini beklese de bu teklife de oldukça cazip gözüyle bakılıyor.
Ayrılığın gerçekleşmesi durumunda Aslan, son yılların en büyük transfer gelirlerinden birini Victor Nelsson'u satarak elde edecek gibi görünüyor.
GALATASARAY YÖNETİMİ ZAMAN KAZANMAK İSTİYOR!
Sarı-kırmızılıların tek isteği, Nelsson'un ligdeki Giresunspor maçında da oynayarak taraftara veda etmesi ve yeni takviyeler için kulübe zaman kazandırması.
Geçen sezon başında 7 milyon Euro'ya transfer edilen Nelsson, böylece 1 senede değerini 3'e katlamış olacak.
23 yaşındaki futbolcunun Danimarka Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giyeceği de düşünülürse, değerinin daha da artması olası.
MENAJERİ İSTANBUL'DAN AYRILMIYOR!
Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma yönündeki ısrarını sürdürüyor.
Danimarkalı stoperin menajeri, sarı kırmızılı yönetimin "Satmak istemiyoruz" şeklindeki tutumuna rağmen İstanbul'dan ayrılmadı.
Oyuncunun Erden Timur ile yaptığı son görüşmede, "Hayallerim var ve gitmek istiyorum" demesi, Galatasaray cephesinde, "Biz bu süreci daha fazla uzatmayalım" görüşüyle karşılandı.
Nelsson'dan elde edilecek gelir, gündemdeki takviyelerin bonservisleri için kullanılacak.
Yöneticilerle bir kez daha görüşen menajer, Nelsson'un ayrılmaya kararlı olduğunu belirtip, "Transferi gerçekleştirmek adına sizden yapıcı adımlar atmanızı bekliyoruz" dedi.
Galatasaray, futbolcunun satışından en az 20 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.