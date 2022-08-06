TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Cimbom'da transferde flaş bir gelişme yaşandı.
Orta saha hattını Sergio Oliveira, Fredik Midtsjö ve Sergio Oliveira gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray'da gözler hücum hattına çevrildi.
CRISTIANO RONALDO İLE TEMASA GEÇTİ
Özellikle son 24 saatte Galatasaray'ın, kulüp arayan Cristiano Ronaldo'yu istediği iddiaları sosyal medyada yayıldı.
Buna göre sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Manchester United ile yollarını ayırmayı planlayan Cristiano Ronaldo ile temasa geçti.
Galatasaray idarecileri görüşme sağladığı Portekizli yıldıza şartlarını sordu.
'G.SARAY ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP AMA...'
Hürriyet'in haberine göre Cristiano Ronaldo ise Galatasaray'a teşekkür ederek, "Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem." diyerek yanıt verdi.
YORUMU BEĞENMİŞTİ
Portekizli yıldızın gün içerisinde sarı kırmızılı bir taraftarın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı beğenmesi dikkat çekmişti.
37 yaşındaki süper star, Galatasaraylı bir taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu sosyal medya hesabından beğenmişti.
Portekizli yıldızın bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni alırken binlerce sarı kırmızılı taraftar tarafından paylaşılmıştı.
SEZON ÖNCESİ KAMPLARA KATILMADI
Cristiano Ronaldo geçen sezon başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönmüştü.
Kötü geçen sezonun ardından Şampiyonlar Ligi vizesi alınamayınca Kırmızı Şeytanlar'dan da ayrılmayı kafasına koymuş durumda.
Portekizli yıldız Manchester United'ın sezon öncesi Tayland ve Avustralya'da yaptığı kamplara ve İngiltere'deki kamp çalışmalarına da uzun süre katılmadı.
Geçen hafta menajeri Jorge Mendes ile kulüp tesislerine gelerek geleceğiyle ilgili görüşmelerde bulunmuştu.
Görüşme yapılan günden sonra Carington'daki tesislerde genç futbolcularla çalışan Ronaldo, A takımla çalışmaya 5 gün önce başladı.