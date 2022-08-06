TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

'G.SARAY ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP AMA...'

Hürriyet'in haberine göre Cristiano Ronaldo ise Galatasaray'a teşekkür ederek, "Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem." diyerek yanıt verdi.