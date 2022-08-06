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TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattına takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılar da flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun şartlarını sorduğu ve Portekizli futbolcunun da "Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem." ifadelerini kullandığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:35
TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

Cimbom'da transferde flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

Orta saha hattını Sergio Oliveira, Fredik Midtsjö ve Sergio Oliveira gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray'da gözler hücum hattına çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

CRISTIANO RONALDO İLE TEMASA GEÇTİ

Özellikle son 24 saatte Galatasaray'ın, kulüp arayan Cristiano Ronaldo'yu istediği iddiaları sosyal medyada yayıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

Buna göre sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Manchester United ile yollarını ayırmayı planlayan Cristiano Ronaldo ile temasa geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

Galatasaray idarecileri görüşme sağladığı Portekizli yıldıza şartlarını sordu.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

'G.SARAY ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP AMA...'

Hürriyet'in haberine göre Cristiano Ronaldo ise Galatasaray'a teşekkür ederek, "Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem." diyerek yanıt verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

YORUMU BEĞENMİŞTİ

Portekizli yıldızın gün içerisinde sarı kırmızılı bir taraftarın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı beğenmesi dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

37 yaşındaki süper star, Galatasaraylı bir taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu sosyal medya hesabından beğenmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

Portekizli yıldızın bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni alırken binlerce sarı kırmızılı taraftar tarafından paylaşılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

SEZON ÖNCESİ KAMPLARA KATILMADI

Cristiano Ronaldo geçen sezon başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

Kötü geçen sezonun ardından Şampiyonlar Ligi vizesi alınamayınca Kırmızı Şeytanlar'dan da ayrılmayı kafasına koymuş durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

Portekizli yıldız Manchester United'ın sezon öncesi Tayland ve Avustralya'da yaptığı kamplara ve İngiltere'deki kamp çalışmalarına da uzun süre katılmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

Geçen hafta menajeri Jorge Mendes ile kulüp tesislerine gelerek geleceğiyle ilgili görüşmelerde bulunmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a yanıt!

Görüşme yapılan günden sonra Carington'daki tesislerde genç futbolcularla çalışan Ronaldo, A takımla çalışmaya 5 gün önce başladı.

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