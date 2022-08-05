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Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da tüm planlar bu amaç doğrultusunda yapılıyor. Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, transferde dev bir operasyon yürütüyor. Lucas Torreira ile her konuda anlaşmaya varan Aslan, gözünü Şilili dünya yıldızı Alexis Sanchez'e dikti. İtalyan basınında yer alan haberde Galatasaray yönetiminin transfer için flaş bir hamlede bulunduğu ifade edildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 21:09
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'da transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Teknik direktör Okan Buruk'un listesi doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar üst üste bombaları patlatıyor.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Lucas Torreria ile her konuda anlaşmaya varan Cimbom, Mertens transferinde görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Ayağını gazdan çekmeyen Aslan, dünyaca ünlü bir yıldızı daha gözüne kestirdi.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Hücum hattındaki rotasyonu güçlü tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Alexis Sanchez için yeniden devreye girdi.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'ın, Inter'den ayrılacak olan Şilili futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLİYOR!
İtalyan basınında yer alan haberlerde; Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un, yıldız oyuncunun menajeri Fernando Felicevich ile temasa geçeceği belirtildi.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Sanchez'in menajeriyle masaya oturacak olan sarı-kırmızılılar, transferi olumlu neticelendirmek için şartları zorlayacak.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

MARSILYA DA DEVREDE!
Deneyimli hücum oyuncusunun transferinde Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın da devrede olduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Yapılacak olan görüşmelerin ardından 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi netlik kazanacak.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Kariyerine ülkesinin takımlarından Cobreloa'da başlayan Alexis Sanchez, 2006 yılında Udinese'ye transfer oldu.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

2011 yılında Barcelona'nın dikkatini çeken Şilili hücum oyuncusu, 26 milyon euro bonservisle Katalan ekibinin yolunu tuttu.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

3 sene Barça'da forma giydikten sonra 42.5 milyon euro'ya İngiliz devi Arsenal'a geldi.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Arsenal'da 4 sene top koşturan Sanchez, 2018 yılında bir başka Ada temsilcisi Manchester United'a 34 milyon euro'ya transfer oldu.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

2 sene Inter'e kiralanmasının ardından 2020 yılında bonservisiyle İtalyan ekibinin renklerine bağlandı.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Kariyerinde toplam 623 maça çıkan Alexis Sanchez, 180 gol ve 141 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Şilili yıldız, ülkesinin milli takımında 146 karşılaşmada 48 gol kaydetti.

Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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