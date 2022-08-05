Galatasaray'dan transferde flaş Alexis Sanchez hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'da transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor.
Galatasaray'da transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un listesi doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar üst üste bombaları patlatıyor.
Lucas Torreria ile her konuda anlaşmaya varan Cimbom, Mertens transferinde görüşmelerini sürdürüyor.
Ayağını gazdan çekmeyen Aslan, dünyaca ünlü bir yıldızı daha gözüne kestirdi.
Hücum hattındaki rotasyonu güçlü tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Alexis Sanchez için yeniden devreye girdi.
Galatasaray'ın, Inter'den ayrılacak olan Şilili futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLİYOR!
İtalyan basınında yer alan haberlerde; Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un, yıldız oyuncunun menajeri Fernando Felicevich ile temasa geçeceği belirtildi.
Sanchez'in menajeriyle masaya oturacak olan sarı-kırmızılılar, transferi olumlu neticelendirmek için şartları zorlayacak.
MARSILYA DA DEVREDE!
Deneyimli hücum oyuncusunun transferinde Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın da devrede olduğu kaydedildi.
Yapılacak olan görüşmelerin ardından 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi netlik kazanacak.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Cobreloa'da başlayan Alexis Sanchez, 2006 yılında Udinese'ye transfer oldu.
2011 yılında Barcelona'nın dikkatini çeken Şilili hücum oyuncusu, 26 milyon euro bonservisle Katalan ekibinin yolunu tuttu.
Arsenal'da 4 sene top koşturan Sanchez, 2018 yılında bir başka Ada temsilcisi Manchester United'a 34 milyon euro'ya transfer oldu.
2 sene Inter'e kiralanmasının ardından 2020 yılında bonservisiyle İtalyan ekibinin renklerine bağlandı.
Kariyerinde toplam 623 maça çıkan Alexis Sanchez, 180 gol ve 141 asistlik performans sergiledi.
Şilili yıldız, ülkesinin milli takımında 146 karşılaşmada 48 gol kaydetti.
Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.