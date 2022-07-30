Akman tamam

Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Dubois ve Seferovic'in ardından Galatasaray'ın 6'ncı transferi Ali Akman oldu. 10 gündür Eintracht Frankfurt'la görüşme halinde olan sarı- kırmızılılar, Alman kulübüyle el sıkıştı. A Milli Takım hayali kuran Ali Akman da Avrupa'dan teklifler almasına rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Frankfurt cephesinin 20 yaşındaki forveti kiralarken oynama garantisi istediği öğrenildi. Florya'da Akman soyadı taşıyan isim sayısı 4'e çıktı. Hamza-Efe Akman kardeşler sezona hazırlanırken, babaları Ayhan Akman idari pozisyonda. Ayhan'ın yeğeni, Hamza-Efe'nin kuzeni Ali Akman da artık Galatasaraylı.