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Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Senegalli yıldız Idrissa Gueye'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, PSG'den ayrılması beklenen 32 yaşındaki futbolcunun yeni adresiyle ilgili gündem yaratan bir iddiada bulundu. Everton ve Galatasaray'ın Gueye'yi kadrosuna katmak istediği ifade edildi ve yıldız ismin 2 seçenek arasında kararını verdiği belirtildi. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 20:09
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Transferde yeni bir operasyon için harekete geçen Galatasaray'da listedeki isimler için düğmeye basıldı.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Teknik direktör Okan Buruk ile şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı hedefleyen Cimbom, her mevkide rotasyonu güçlü tutmayı amaçlıyor.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar, transferde orta saha mevkisi için yoğun bir uğraş veriyor.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Sergio Oliveira'nın ardından Fredrik Midtsjö'yü de renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de son olarak yaptığı açıklamada, transferlerin hızlı bir şekilde neticelendireceklerini ifade etmişti.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Orta saha bölgesini dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen yönetim, PSG'den ayrılması gündeme gelen Idrissa Gueye'nin peşine düşmüştü.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Transferde ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, Bir süredir hem oyuncu tarafıyla hem de Fransız deviyle temaslarını sürdürüyordu.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Galatasaray'ın gözdesi konumunda olan Senegalli futbolcunun transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

EVERTON DEVREYE GİRDİ!
Fransız basınında yer alan haberlerde; PSG ile 1 yıl sözleşmesi kalan Idrissa Gueye için eski kulübü Everton'ın devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Takımdan ayrılmaya yakın olan 32 yaşındaki futbolcunun Everton ve Galatasaray olmak üzere 2 seçeneğinin bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

KARARINI VERDİ!
Idrissa Gueye'nin Galatasaray'ın teklifini geri çevirdiği ve kararını Everton'dan yana verdiği ifade edildi.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

PSG'nin de 32 yaşındaki futbolcuyu makul bir fiyata satmaya hazır olduğu vurgulandı.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Merkez orta saha mevkisinde forma giyen yıldız oyuncu, ön libero bölgesinde de görev alabiliyor.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Senegalli oyuncu, ülkesinin milli takımında 94 maçta ter döktü ve 7 gol kaydetti.

Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Idrissa Gueye'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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