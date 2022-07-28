Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye transferde kararını verdi!

Transferde yeni bir operasyon için harekete geçen Galatasaray'da listedeki isimler için düğmeye basıldı.
Transferde yeni bir operasyon için harekete geçen Galatasaray'da listedeki isimler için düğmeye basıldı.
Teknik direktör Okan Buruk ile şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı hedefleyen Cimbom, her mevkide rotasyonu güçlü tutmayı amaçlıyor.
Eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar, transferde orta saha mevkisi için yoğun bir uğraş veriyor.
Sergio Oliveira'nın ardından Fredrik Midtsjö'yü de renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, temaslarını sürdürüyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de son olarak yaptığı açıklamada, transferlerin hızlı bir şekilde neticelendireceklerini ifade etmişti.
Orta saha bölgesini dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen yönetim, PSG'den ayrılması gündeme gelen Idrissa Gueye'nin peşine düşmüştü.
Transferde ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, Bir süredir hem oyuncu tarafıyla hem de Fransız deviyle temaslarını sürdürüyordu.
Galatasaray'ın gözdesi konumunda olan Senegalli futbolcunun transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
EVERTON DEVREYE GİRDİ!
Fransız basınında yer alan haberlerde; PSG ile 1 yıl sözleşmesi kalan Idrissa Gueye için eski kulübü Everton'ın devreye girdiği iddia edildi.
Takımdan ayrılmaya yakın olan 32 yaşındaki futbolcunun Everton ve Galatasaray olmak üzere 2 seçeneğinin bulunduğu kaydedildi.
KARARINI VERDİ!
Idrissa Gueye'nin Galatasaray'ın teklifini geri çevirdiği ve kararını Everton'dan yana verdiği ifade edildi.
PSG'nin de 32 yaşındaki futbolcuyu makul bir fiyata satmaya hazır olduğu vurgulandı.
Merkez orta saha mevkisinde forma giyen yıldız oyuncu, ön libero bölgesinde de görev alabiliyor.
Senegalli oyuncu, ülkesinin milli takımında 94 maçta ter döktü ve 7 gol kaydetti.
Idrissa Gueye'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.