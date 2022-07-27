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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulunda konuştu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, "Geçen hafta Eyüpspor'un tesislerini gezdim. Galatasaray Başkanı olarak utandım. Artık Kemerburgaz'a taşınmak zorundayız" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:29 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:07
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulunda konuştu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mevcut tesislerimiz, Galatasaray'ın büyüklüğüne göre tesisler değil. Geçen hafta Eyüpspor'un tesislerini gezdim. Galatasaray Başkanı olarak utandım. Artık Kemerburgaz'a taşınmak zorundayız.

50 seneden bu yana tesisleşme için kimse bir şey yapmamış. Artık futbol için bizim kalemiz olan yeri güncellememiz gerektiğini ifade ediyorum. Asıl saha bakımda olduğu için A takımımız küçük sahada idman yapıyor. Bu yakışıyor mu Galatasaray'a?

Kulübün içinde olduğu faiz sarmalı, kulübü feci şekilde yıpratıyor. Senede 400-450 milyon TL'ye yakın faiz ödüyoruz. Buna rağmen Türkiye'nin en başarılı spor kulübüyüz.

Bankalar Birliği anlaşmasından kalan krediyi kapatmayı hedefliyorum. Yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyorum. Galatasaray Adası, kulübün tamamen sosyal tesisi olacak. Bunun sözünü veriyorum.

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