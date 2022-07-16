Oliveira: Geçmişe takılmayın

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonu kötü geçirmesi ve yeni sezon hedefleriyle ilgili soru üzerine, "Geçen sezon önemli değil. Futbolda dün ve yarın da önemli değil. Önemli olan bugündür. Bizim bireysel olarak da takım olarak da çok çalışmamız ve bugüne odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu. Portekizli futbolcu, Galatasaray'ı tercih etme sebebiyle ilgili soruya, "Şampiyonluklar kazanmak için geldim" yanıtını verdi.

HER ŞEY INANILMAZ

Oliviera, Galatasaray taraftarı hakkında, "Daha önce Galatasaray'a karşı oynadım. Sıcak karşılanacağımı umuyorum. Daha önce burada oynayan oyuncularla da konuştum. Hepsi inanılmaz şeyler söyledi. Aklımda şüphe kalmadan buraya geldim. Bahsettikleri gibi kulüp ve taraftarlar inanılmaz" dedi.

8 NUMARADA RAHATIM

Takımda 27 numaralı formayı giyeceğini aktaran Oliveira, hangi mevkide kendini iyi hissettiğine yönelik olarak, "8 numarada daha rahatım fakat ben takımıma her türlü yardım etmeye hazırım. Nerede ihtiyaçları varsa orada görev almaya hazırım" ifadesini kullandı.