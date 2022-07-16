Haberler Galatasaray Oliveira: Geçmişe takılmayın

Oliveira: Geçmişe takılmayın

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonu kötü geçirmesi ve yeni sezon hedefleriyle ilgili soru üzerine, "Geçen sezon önemli değil. Futbolda dün ve yarın da önemli değil. Önemli olan bugündür. Bizim bireysel olarak da takım olarak da çok çalışmamız ve bugüne odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu. Portekizli futbolcu, Galatasaray'ı tercih etme sebebiyle ilgili soruya, "Şampiyonluklar kazanmak için geldim" yanıtını verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Oliveira: Geçmişe takılmayın

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonu kötü geçirmesi ve yeni sezon hedefleriyle ilgili soru üzerine, "Geçen sezon önemli değil. Futbolda dün ve yarın da önemli değil. Önemli olan bugündür. Bizim bireysel olarak da takım olarak da çok çalışmamız ve bugüne odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu. Portekizli futbolcu, Galatasaray'ı tercih etme sebebiyle ilgili soruya, "Şampiyonluklar kazanmak için geldim" yanıtını verdi.

HER ŞEY INANILMAZ

Oliviera, Galatasaray taraftarı hakkında, "Daha önce Galatasaray'a karşı oynadım. Sıcak karşılanacağımı umuyorum. Daha önce burada oynayan oyuncularla da konuştum. Hepsi inanılmaz şeyler söyledi. Aklımda şüphe kalmadan buraya geldim. Bahsettikleri gibi kulüp ve taraftarlar inanılmaz" dedi.

8 NUMARADA RAHATIM

Takımda 27 numaralı formayı giyeceğini aktaran Oliveira, hangi mevkide kendini iyi hissettiğine yönelik olarak, "8 numarada daha rahatım fakat ben takımıma her türlü yardım etmeye hazırım. Nerede ihtiyaçları varsa orada görev almaya hazırım" ifadesini kullandı.

DİĞER
Son dakika: Marcao'nun yerine Manchester City'nin eski yıldızı geliyor! Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı...
Mahalleyi sokağa döken olay! Bursa'da korkutan yangın
Beşiktaş'a İsviçreli kanat!
Fırtına'da öne çıkan isim Boyata!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'dan flaş hamle! Forvette ters köşe
Cimbom'da Oliveira'nın partneri belli oldu! Anlaşma sağlandı...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da Oliveira'nın partneri belli oldu! Anlaşma sağlandı... Cimbom'da Oliveira'nın partneri belli oldu! Anlaşma sağlandı... 00:06
Kartal tek golle güldü! Kartal tek golle güldü! 00:03
Kim'in yerine süper isim! Jesus onay verdi Kim'in yerine süper isim! Jesus onay verdi 00:03
Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yeni sezondaki golcüsü... Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yeni sezondaki golcüsü... 00:03
Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor! Cimbom golcü transferinde bombayı patlatıyor! 00:03
Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! 00:02
Daha Eski
Galatasaray'a transferde flaş gelişme! Kampa götürülmedi Galatasaray'a transferde flaş gelişme! Kampa götürülmedi 00:02
Kim için Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi... Kim için Spalletti konuştu! Napoli'ye transferi gündemdeydi... 00:02
Valerien Ismael: Serdar Saatçı konusu... Valerien Ismael: Serdar Saatçı konusu... 00:02
Galatasaray'da transfer zirvesi! Dursun Özbek... Galatasaray'da transfer zirvesi! Dursun Özbek... 00:01
Mesut'tan dev fedakarlık! F.Bahçe'ye bıraktığı para... Mesut'tan dev fedakarlık! F.Bahçe'ye bıraktığı para... 00:01
Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı! Yeni takımı... Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı! Yeni takımı... 00:01