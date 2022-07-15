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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fredrik Midtsjö Aslan'a yeşil ışık yaktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden sarı kırmızılılar transferde harekete geçti. Hazırlık maçlarından istediği sonucu alamayan Okan Buruk bir an önce transferlerin gerçekleşmesini istiyor. Orta sahada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö ismi geldi. Norveçli orta saha, "Hırslıyım ve bir gün mutlak bir üst düzey ligde oynamak isterim. AZ'de mutluyum. Ama şimdi 28 yaşındayım. Geleceğimi düşünmeliyim" dedi ve transfere yeşil ışık yaktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 08:55 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 08:59
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Fredrik Midtsjö Aslan'a yeşil ışık yaktı

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Aslan'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Okan Buruk hazırlık maçlarındaki kötü sonuçların ardından yönetime acil transfer mesajını verdi. Orta saha arayan sarı- kırmızılıların AZ'de oynayan Fredrik Midtsjö'yü istediği haberi yapıldı. Norveçli orta sahada yaptığı açıklamada, "Hırslıyım ve bir gün mutlak bir üst düzey ligde oynamak isterim. AZ'de mutluyum. Ama şimdi 28 yaşındayım. Geleceğimi düşünmeliyim" dedi ve transfere yeşil ışık yaktı.

Fredrik Midtsjö AZ formasıyla geçtiğimiz sezon 42 karşılaşmada forma giyerken 6 asist katkısı sağladı.

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