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Galatasaray Sigma Olomouc maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022/2023 sezonu öncesi Avusturya'da kampa giren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşı karşıya gelecek. Sturm Graz ve Mol Vidi maçlarından yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar, Sigma Olomouc'u devirerek hazırlık maçlarındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:57 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:00
Galatasaray Sigma Olomouc maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray, Sturm Graz ve Mol Vidi'nin ardından üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile kozlarını paylaşacak.

İlk iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Cimbom, Çekya ekibini mağlup etmek istiyor. Peki, Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Sigma Olomouc arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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