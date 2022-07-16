Galatasaray Sigma Olomouc maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray, Sturm Graz ve Mol Vidi'nin ardından üçüncü hazırlık maçında Sigma Olomouc ile kozlarını paylaşacak.

İlk iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan Cimbom, Çekya ekibini mağlup etmek istiyor. Peki, Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - SIGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Sigma Olomouc arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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