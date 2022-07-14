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Galatasaray'da kamp sonrası yaprak dökümü

G.Saray’da beklentilerin altında kalan Sacha Boey, Luyindama, Sekidika, Diagne ve Morutan yolcu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray'da kamp sonrası yaprak dökümü

Şu an 13 yabancısı bulunan Galatasaray savunma, orta saha ve hücuma 4-5 takviye planlarken, kadroda düşünülmeyen yabancılara Avusturya kampı sonrasında veda edilecek. Takımdan ayrılması kesinleşen ilk isim Sacha Boey... İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Fransız, ülkesinde ve Almanya'da kulüp arıyor. Kiralık sözleşmesi biten Christian Luyindama'nın dönüş yolu kapalı ve Kongolu stoperin Belçika'ya transfer olacağı ifade ediliyor. Performansları yeterli bulunmayan Jesse Sekidika ve Mbaye Diagne ile de yollar ayrılacak. Rumen yıldız adayı Morutan ise düzenli ilk 11 oynayacağı bir takıma kiralanacak. Sacha Boey, Luyindama, Sekidika, Diagne ve Morutan'ı göndermeye hazırlanan Galatasaray hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de maaş bütçesinde yeni transferlerine 5 milyon euro'luk kaynak yaratacak. Operasyon için Buruk'un yönetime sunacağı rapor bekleniyor.

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