Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Ayoze Perez'e kanca! Transfer...

Galatasaray'dan Ayoze Perez'e kanca! Transfer...

Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi iddialı bir takım kurma sözünü veren Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek yıldız transferleri için düğmeye bastı. Sergio Oliveira transferini gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip yeni yıldızı için harekete geçti. Premier Lig'de Leicester City forması giyen Ayoze Perez için girişimlerini sürdüren Galatasaray yıldız isim için girişimlerini sürdürüyor. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Galatasaray'dan Ayoze Perez'e kanca! Transfer...

Perez, Leicester'daki tutarsız üç yılın ardından ayrılmanın eşiğinde...

Galatasaray'dan Ayoze Perez'e kanca! Transfer...

İddiara göre 28 yaşındaki oyuncu Real Betis'in radarında...

Galatasaray'dan Ayoze Perez'e kanca! Transfer...

Ancak Galatasaray da Ayoze için fırsat kovalıyor. Geçen sezon Perez tüm müsabakalarda sadece üç gol attı.

Galatasaray'dan Ayoze Perez'e kanca! Transfer...

Ligde sadece 14 maçta forma giydi. Leicester City'deki görev süresi boyunca rol bulmakta zorlandı.

Galatasaray'dan Ayoze Perez'e kanca! Transfer...

Takımdan ayrılması Brendan Rodgers için büyük bir kayıp olmayacak.

Galatasaray'dan Ayoze Perez'e kanca! Transfer...

Aksine maaş bordrosunun açılması anlamına gelen olumlu bir ayrılık olacak.

Galatasaray'dan Ayoze Perez'e kanca! Transfer...

Bir yıllık sözleşmesi kalan İspanyol golcü için uygun şartlar oluştuğunda Galatasaray, Real Betis'in rakibi olacak.

Galatasaray'dan Ayoze Perez'e kanca! Transfer...

AYOZE PEREZ KİMDİR?

İspanyol futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.

Galatasaray'dan Ayoze Perez'e kanca! Transfer...

29 Temmuz 1993 doğumlu olan 28 yaşındaki futbolcu çok yönlü bir isim olarak öne çıkıyor.

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