Galatasaray'dan Ayoze Perez'e kanca! Transfer...

Joao Pedro'da işler sarpa sardı.
Joao Pedro'da işler sarpa sardı.
Galatasaray alternatif isimlere yöneldi.
Fotomaç'ın haberine göre bu isimlerden birisi de Leicester City'den ayrılmaya hazırlanan Ayoze Perez...
Joao Pedro'da işler sarpa sardı.
Galatasaray alternatif isimlere yöneldi.
Fotomaç'ın haberine göre bu isimlerden birisi de Leicester City'den ayrılmaya hazırlanan Ayoze Perez...
Perez, Leicester'daki tutarsız üç yılın ardından ayrılmanın eşiğinde...
İddiara göre 28 yaşındaki oyuncu Real Betis'in radarında...
Ancak Galatasaray da Ayoze için fırsat kovalıyor. Geçen sezon Perez tüm müsabakalarda sadece üç gol attı.
Ligde sadece 14 maçta forma giydi. Leicester City'deki görev süresi boyunca rol bulmakta zorlandı.
Takımdan ayrılması Brendan Rodgers için büyük bir kayıp olmayacak.
Aksine maaş bordrosunun açılması anlamına gelen olumlu bir ayrılık olacak.
Bir yıllık sözleşmesi kalan İspanyol golcü için uygun şartlar oluştuğunda Galatasaray, Real Betis'in rakibi olacak.
AYOZE PEREZ KİMDİR?
İspanyol futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.
29 Temmuz 1993 doğumlu olan 28 yaşındaki futbolcu çok yönlü bir isim olarak öne çıkıyor.
Perez, Leicester City formasıyla 100 maçta sahaya çıktı.
Perez bu maçlarda 14 gol, 11 asistlik katkı sağladı.
İspanyol futbolcu özellikle forvet arkası ve sağ kanatta sergilediği performansla öne çıktı.