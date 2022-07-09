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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 2-1 kaybettikleri Sturm Graz maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 23:35
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya'nın Sturm Graz takımına 2-1 yenildikleri maçın eksikliklerini görmeleri açısından önemli olduğunu söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Buruk, Avusturya'da gerçekleştirdikleri kampın yoğun geçtiğini belirtti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

Buruk, "Özellikle oyuncularımızın performanslarını yukarı çekmeye çalışıyoruz.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

27 Haziran'da hazırlıklara başladığımız bir grup vardı. Bu maçta onları kullandık.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

Milli takımdan izinli dönen oyuncularımızı bugün kullanmadık. Bizim için en değerlisi akademimizden 7 oyuncunun burada sahada yer almasıydı. Bu bizi çok mutlu etti." dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

Okan Buruk, maçın önemli bir bölümünde iyi oynadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

"Özellikle ilk 45 dakikayı iyi geçtik. Bu yorgunluğu bekliyordum. Dün çift antrenman yaptık, bu sabah da antrenmanımız oldu. Oyuncuların düşüşünü bekliyordum. Normal, bu ilk hazırlık maçımız. O yüzden sonuca bakmıyorum.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

Elbette her maçımızı kazanmak istiyoruz ama bunu da gelişimimizi devam ettiren bir maç olarak görüyorum. İyiyi, kötüyü hepsini görüyoruz. Bu da bizim için önemli. İnşallah en kısa zamanda diğer oyuncularımızla birlikte takımımızı hazır hale getireceğiz."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

Buruk, yorgunluğun hatalara neden olduğunu anlatarak, "Bu hatalar olacak. Özellikle sezon başında olsun. Bunları lige bırakmamak lazım. Diğer yandan 4-5 maç oynayan ve önde baskıyı iyi yapan bir takımla oynadık. Hatalar olacak ama bunları sezon başındaki yorgunluğa da biraz bağlamak gerekiyor. Oyuncularımızın mental, fiziksel ve taktiksel gelişimlerini tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

"SERGIO OLIVEIRA LİDER YAPIDA BİR OYUNCU"

Okan Buruk, kadrolarına dahil ettikleri Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

"Geçen sene Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanan bir oyuncu. Lider yapıda bir oyuncu. Kaliteli, ayakları düzgün, dikine pasları doğru oynayan bir oyuncu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

Kadromuzda o bölgede bir gelişim istiyoruz. Bugün o bölgede Hamza Akman oyuna girdikten sonra bizi ümitlendirdi. Bazen de içimizden oyuncular çıkartacağız. İyi bir transfer olarak görüyoruz."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

Yönetimin de kendilerinin ve taraftarların istediği yolda doğru adımlar attığını ve elinden geleni yaptığını belirten Buruk, "Onlara teşekkür ederim. Biz de kadromuzu güçlendirdiğimiz oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

Transfer devam edecek. İnşallah en kısa sürede eksiklerimizi tamamlarız." değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

Buruk, iyi bir takım olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Kısa zamanda bu takım ruhunu ortaya koymayı umuyorum. İnşallah bunu da sağlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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