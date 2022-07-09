GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En kısa sürede..."

Elbette her maçımızı kazanmak istiyoruz ama bunu da gelişimimizi devam ettiren bir maç olarak görüyorum. İyiyi, kötüyü hepsini görüyoruz. Bu da bizim için önemli. İnşallah en kısa zamanda diğer oyuncularımızla birlikte takımımızı hazır hale getireceğiz."