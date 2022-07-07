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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Efe Güven'e veda etti

Galatasaray, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven ile yollarını ayırmıştı. Galatasaray resmi sitesi Efe Güven için veda mesajı yayınladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 15:01
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Efe Güven'e veda etti

Galatasaray, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven için veda mesajı yayınladı.

Galatasaray resmi hesabından yapılan veda mesajında,

Kulübümüz altyapısında çok genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerine 2018'den beri Kadın Basketbol A Takımımızın Başantrenörü olarak devam eden Efe Güven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray camiasında kazandığı kültür ve değerler ışığında yoluna devam edeceğine inandığımız Efe Güven'e bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. ifadeleri yer aldı.

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