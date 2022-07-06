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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray bir yandan da titizlikle transfer çalışmalarına devam ediyor. Cimbom'da son olarak gündeme gelen isim Ola Solbakken olmuştu. Yıldız futbolcunun hocasından flaş transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:48 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:16
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki Bodo Glimt forması giyen Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken için çarpıcı bir açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

Bodo Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Ola Solbakken hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

Norveç basınına konuşan Knutsen, "Solbakken hakkındaki iddiaları gördüm ancak 1 Ağustos'a kadar elimizdeki hiçbir oyuncuyu satmayacağız." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

Solbakken'in sakatlıktan yeni çıktığını söyleyen Knutsen, "Henüz tam anlamıyla hazır değil.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş takımla çalışmaya başlayacaktır." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

Bodo Glimt ile olan sözleşmesi 1 Ocak 2023 tarihinde sona erecek olan 23 yaşındaki Solbakken, geçtiğimiz sezon çıktığı 23 maçta 8 gol 6 asist yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

6 AY SONRA SERBEST

Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken 6 ay sonra serbest kalacak. Bu nedenle oyuncuyu cüzi bir bonservisle satmayı düşünen Norveç ekibi, iddialara göre Galatasaray'la anlaşmak üzereydi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

Fakat transfer beklenen olmadı ve bir sürpriz yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

ROMA DEVREDE

Solbakken'in Galatasaray'a değil İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olacağı da iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

Roma ile Bodo Glimt, Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda karşılaşmış, Solbakken bu maçlarda Roma'ya 2 maçta 3 gol atarak dikkat çekmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

Özellikle 6-1'lik maçta Mourinho'nun oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

OLA SOLBAKKEN KİMDİR?

Ola Solbakken, 7 Eylül 1998 yılında Norveç'in Melhus kentinde dünyaya gelmiştir.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

Bodo/Glimt forması giymektedir. 2 Kez Norveç Milli Takımı'nın formasını giydi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

Solbakken Rosenborg altyapısında futbola başlamıştır.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

23 maça çıkan Solbakken, 8 gol 5 asist ile oynamıştır.

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