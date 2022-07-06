GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un listesindeki Solbakken için resmi açıklama!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki Bodo Glimt forması giyen Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken için çarpıcı bir açıklama geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki Bodo Glimt forması giyen Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken için çarpıcı bir açıklama geldi.
Bodo Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Ola Solbakken hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.
Norveç basınına konuşan Knutsen, "Solbakken hakkındaki iddiaları gördüm ancak 1 Ağustos'a kadar elimizdeki hiçbir oyuncuyu satmayacağız." ifadelerini kullandı.
Solbakken'in sakatlıktan yeni çıktığını söyleyen Knutsen, "Henüz tam anlamıyla hazır değil.
Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş takımla çalışmaya başlayacaktır." dedi.
Bodo Glimt ile olan sözleşmesi 1 Ocak 2023 tarihinde sona erecek olan 23 yaşındaki Solbakken, geçtiğimiz sezon çıktığı 23 maçta 8 gol 6 asist yapmıştı.
6 AY SONRA SERBEST
Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken 6 ay sonra serbest kalacak. Bu nedenle oyuncuyu cüzi bir bonservisle satmayı düşünen Norveç ekibi, iddialara göre Galatasaray'la anlaşmak üzereydi.
Fakat transfer beklenen olmadı ve bir sürpriz yaşandı.
ROMA DEVREDE
Solbakken'in Galatasaray'a değil İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olacağı da iddia edilmişti.
Roma ile Bodo Glimt, Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda karşılaşmış, Solbakken bu maçlarda Roma'ya 2 maçta 3 gol atarak dikkat çekmişti.
Özellikle 6-1'lik maçta Mourinho'nun oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi.
OLA SOLBAKKEN KİMDİR?
Ola Solbakken, 7 Eylül 1998 yılında Norveç'in Melhus kentinde dünyaya gelmiştir.
Bodo/Glimt forması giymektedir. 2 Kez Norveç Milli Takımı'nın formasını giydi.
Solbakken Rosenborg altyapısında futbola başlamıştır.
23 maça çıkan Solbakken, 8 gol 5 asist ile oynamıştır.
2 Milyon euro bonservis bedeli olan Solbakken'in sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek.