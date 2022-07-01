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Galatasaray Altay'dan Kazımcan Karataş'ı resmen transfer etti!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Altay'da forma giyen 19 yaşındaki oyuncu Kazımcan Karataş'ı transfer etti. İzmir temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kazımcan'ın Galatasaray'a transfer olduğunu resmen açıkladı. İşte o resmi açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 15:16 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 15:36
Galatasaray Altay'dan Kazımcan Karataş'ı resmen transfer etti!
Galatasaray, Altay'da forma giyen Kazımcan Karataş'ı transfer etti. Transferi, Altay açıkladı.

İşte o açıklama;

"16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz.

Yolun açık olsun bizim çocuk…

Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur."

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