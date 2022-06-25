GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Transferde hareketli bir döneme giren Galatasaray'da bir de sürpriz ayrılık yaşanabilir.
Transferde hareketli bir döneme giren Galatasaray'da bir de sürpriz ayrılık yaşanabilir.
Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesinin ardından kadro planlama çalışmalarına hız verildi.
48 yaşındaki çalıştırıcı takımdaki eksik bölgeleri belirledi ve harekat başladı.
İlk olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların durmaya niyeti yok.
Orta saha ve golcü transferine ağırlık veren Cimbom'da mevcut oyuncularla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Hedeflerinden uzak kaldığı bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da bazı isimler performanslarıyla ön plana çıktı.
Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson ve Muslera, kötü geçen sezonda gösterdikleri performansla dikkat çekti.
Transferin gözdesi konumuna gelen bu 4 futbolcu, Avrupa kulüplerinin yakın takibine girdi.
Marcao'ya İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın yoğun ilgisi devam ediyor.
İspanyol devinin son olarak 15 milyon euro'luk teklifle transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.
Kerem Aktürkoğlu'na özellikle İngiltere Premier Lig'den talipler bulunuyor.
Danimarkalı stoper Nelsson ise İtalya Serie A ekiplerinin radarına girmiş durumda.
Gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alan Galatasaray'da deneyimli kaleci Fernando Muslera yol ayrımına geldi.
Uruguaylı file bekçisine sürpriz bir talip çıktı ve yapılacak teklif de belirlendi.
RENNES'DEN MUSLERA HAMLESİ!
Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fernando Muslera'nın transferi için devreye girmiş durumda.
Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçe 'den Kim Min-jae'nin transferi adına uğraş verirken takımın ihtiyaçları doğrultusunda Galatasaray'dan Fernando Muslera'nın da ismi gündeme geldi.
Alfred Gomis'in performansından memnun olmayan Rennes, milli kaleci Doğan Alemdar'ın gelişimine destek olacak tecrübeli bir isim transfer etmek istiyor.
Bu noktada Romain Goyat, Galatasaray'dan Fernando Muslera'nın listenin ilk sırasında yer aldığını belirtti.
ÖNCELİK MUSLERA'DA!
Yann Sommer ve Steve Mandanda'nın da olduğu transfer listesinde öncelik Uruguaylı kaleciye verilmiş durumda.
2 MİLYON EURO DÜZEYİNDE TEKLİF!
Haber Fransız basınında yer bulurken Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki kalecinin 2 milyon euro düzeyinde bir bonservisle kadroya katılabileceği aktarıldı.
2011 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera taraftarın sevgilisi konumunda bulunuyor.
Sarı-kırmızılılarda kaptanlık görevini yürüten Muslera, forma giydiği dönemden bu yana takımın başarılarında önemli pay sahibi oldu.
Fernando Muslera Galatasaray kariyerinde 5 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Uruguaylı file bekçisi, ülkesinin milli takımında 133 karşılaşmada görev aldı.