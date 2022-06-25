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GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Son dakika spor haberi: Yeni sezon öncesi kadroda taşların yerinden oynayacağı Galatasaray'da bazı isimlerle yollar ayrılacak. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesinin ardından çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera sürprizi yaşandı. Uzun süredir formasını giydiği Galatasaray'da birçok kupa kazanan Uruguaylı file bekçisiyle yol ayrımına gelindi. Avrupa'dan talibi çıkan deneyimli eldiven için hazırlanan bonservis bedeli de belli oldu. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 16:02
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Transferde hareketli bir döneme giren Galatasaray'da bir de sürpriz ayrılık yaşanabilir.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesinin ardından kadro planlama çalışmalarına hız verildi.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

48 yaşındaki çalıştırıcı takımdaki eksik bölgeleri belirledi ve harekat başladı.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

İlk olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların durmaya niyeti yok.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Orta saha ve golcü transferine ağırlık veren Cimbom'da mevcut oyuncularla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Hedeflerinden uzak kaldığı bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da bazı isimler performanslarıyla ön plana çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson ve Muslera, kötü geçen sezonda gösterdikleri performansla dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Transferin gözdesi konumuna gelen bu 4 futbolcu, Avrupa kulüplerinin yakın takibine girdi.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Marcao'ya İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın yoğun ilgisi devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

İspanyol devinin son olarak 15 milyon euro'luk teklifle transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Kerem Aktürkoğlu'na özellikle İngiltere Premier Lig'den talipler bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Danimarkalı stoper Nelsson ise İtalya Serie A ekiplerinin radarına girmiş durumda.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alan Galatasaray'da deneyimli kaleci Fernando Muslera yol ayrımına geldi.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Uruguaylı file bekçisine sürpriz bir talip çıktı ve yapılacak teklif de belirlendi.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

RENNES'DEN MUSLERA HAMLESİ!
Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fernando Muslera'nın transferi için devreye girmiş durumda.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçe 'den Kim Min-jae'nin transferi adına uğraş verirken takımın ihtiyaçları doğrultusunda Galatasaray'dan Fernando Muslera'nın da ismi gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Alfred Gomis'in performansından memnun olmayan Rennes, milli kaleci Doğan Alemdar'ın gelişimine destek olacak tecrübeli bir isim transfer etmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Bu noktada Romain Goyat, Galatasaray'dan Fernando Muslera'nın listenin ilk sırasında yer aldığını belirtti.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

ÖNCELİK MUSLERA'DA!
Yann Sommer ve Steve Mandanda'nın da olduğu transfer listesinde öncelik Uruguaylı kaleciye verilmiş durumda.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

2 MİLYON EURO DÜZEYİNDE TEKLİF!
Haber Fransız basınında yer bulurken Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki kalecinin 2 milyon euro düzeyinde bir bonservisle kadroya katılabileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

2011 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera taraftarın sevgilisi konumunda bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Sarı-kırmızılılarda kaptanlık görevini yürüten Muslera, forma giydiği dönemden bu yana takımın başarılarında önemli pay sahibi oldu.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Fernando Muslera Galatasaray kariyerinde 5 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli belli oldu

Uruguaylı file bekçisi, ülkesinin milli takımında 133 karşılaşmada görev aldı.

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