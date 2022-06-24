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Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların eski yıldızı Felipe Melo, eski dostu Cenk Ergün'ün takımın başına gelmesinin ardından hayırlı olsun telefonu açtı. Bununla beraber Brezilyalı yıldız, Cenk Ergün ile yaptığı konuşmada Galatasaray'a transfer önerisinde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 10:42 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 10:54
Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, uzun süren teknik direktör konusunu sonlandırdı.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Sarı kırmızılı yönetim, eski efsanelerinden Okan Buruk'u takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Buruk'un Galatasaray'ın başına gelmesiyle beraber sarı kırmızılılarda çalışamalar başladı.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Cimbom, Okan Buruk ile beraber Futbol Direktörlük koltuğuna da tanıdık bir ismi getirdi.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Galatasaray, Futbol Direktörü olarak Cenk Ergün'ü getirdi.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Bir transfer sihirbazı olduğu bilinen Ergün, Okan Buruk ile müşterek çalışacak.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Süper Lig devine en faydalı olacak isimler getirmeyi planlayan Ergün, transfer için de yoğun mesai harcıyor.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Yüksek bonservisli futbolcular yerine ucuz ve gelecekte para kazandırabilecek isimler öncelik oldu.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Ergün'ün Galatasaray'da Futbol Direktörü olarak başlamasıyla beraber, sürpriz bir gelişme de yaşandı.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Cenk Ergün'ü ilk kutlayan isimlerden birisi Felipe Melo oldu.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Brezilya Ligi'nde oynamaya devam eden Melo, Ergün'ü yeni görevi nedeniyle kutlarken bir de tavsiyede bulundu.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Galatasaray'ı çok sevdiğini, sürekli takip ettiğini en büyük eksiğin kendi mevkii olduğunu söyledi.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Palmeiras'ta beraber oynadığı 21 yaşındaki Danilo'yu önerdi, Cenk Ergün de not ettiğini ve takiçi olacağını söyledi.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

DANILO KİMDİR?
29 Nisan 2001'de Brezilya'nın Salvador şehrinde dünyaya gelen futbolcu, 1.77 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor.

Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Kariyerine PFC Cajazeiras'ta başlayan Danilo, daha sonra Palmeiras'a transfer oldu. Yıldız futbolcu bu sezon 26 maça çıktı, 6 gol 2 asist üretti.

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