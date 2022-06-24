Felipe Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Danilo'yu kaçırmayın"

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, uzun süren teknik direktör konusunu sonlandırdı.
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, uzun süren teknik direktör konusunu sonlandırdı.
Sarı kırmızılı yönetim, eski efsanelerinden Okan Buruk'u takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.
Buruk'un Galatasaray'ın başına gelmesiyle beraber sarı kırmızılılarda çalışamalar başladı.
Cimbom, Okan Buruk ile beraber Futbol Direktörlük koltuğuna da tanıdık bir ismi getirdi.
Galatasaray, Futbol Direktörü olarak Cenk Ergün'ü getirdi.
Bir transfer sihirbazı olduğu bilinen Ergün, Okan Buruk ile müşterek çalışacak.
Süper Lig devine en faydalı olacak isimler getirmeyi planlayan Ergün, transfer için de yoğun mesai harcıyor.
Yüksek bonservisli futbolcular yerine ucuz ve gelecekte para kazandırabilecek isimler öncelik oldu.
Ergün'ün Galatasaray'da Futbol Direktörü olarak başlamasıyla beraber, sürpriz bir gelişme de yaşandı.
Cenk Ergün'ü ilk kutlayan isimlerden birisi Felipe Melo oldu.
Brezilya Ligi'nde oynamaya devam eden Melo, Ergün'ü yeni görevi nedeniyle kutlarken bir de tavsiyede bulundu.
Galatasaray'ı çok sevdiğini, sürekli takip ettiğini en büyük eksiğin kendi mevkii olduğunu söyledi.
Palmeiras'ta beraber oynadığı 21 yaşındaki Danilo'yu önerdi, Cenk Ergün de not ettiğini ve takiçi olacağını söyledi.
DANILO KİMDİR?
29 Nisan 2001'de Brezilya'nın Salvador şehrinde dünyaya gelen futbolcu, 1.77 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor.
Kariyerine PFC Cajazeiras'ta başlayan Danilo, daha sonra Palmeiras'a transfer oldu. Yıldız futbolcu bu sezon 26 maça çıktı, 6 gol 2 asist üretti.