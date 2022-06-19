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Okan Buruk Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi

(G.Saray transfer haberi) Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek yönetimi, ilk iş olarak teknik direktör konusunu çözmek için kollarını sıvadı. İlk önce Rose, De Zerbi, Gallardo ve Fonseca gibi yabancı çalıştırıcılar ile görüşen sarı-kırmızılılar, bu hocaların astronomik talepleri sebebi ile geri adım attı. Dün yapılan son toplantı sonrası da Okan Buruk isminde karar kılındı. 48 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandı. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
Okan Buruk Galatasaray'da!

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle gündemde ilk sıraya oturan yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliği sona erdi.

Okan Buruk Galatasaray'da!

Fatih Terim, Marco Rose, Igor Tudor, De Zerbi, Donadoni derken, sarı kırmızılı kulüp eski futbolcusu Okan Buruk'ta karar kıldı.

Okan Buruk Galatasaray'da!

DÜN AKŞAM ÇÖZÜME KAVUŞTU

Teknik direktör konusunda günlerdir süren belirsizlik dün akşam saatlerinde bir anda çözüme kavuştu ve sarı-kırmızılı takımın yeni hocası Okan Buruk oldu.

Okan Buruk Galatasaray'da!

Camiada dün gün boyu Fatih Terim sesleri ve anlaşma sağlandığı şeklinde çıkan haberlerle sosyal medyada oluşan gündem sonrası yönetim Okan Buruk için düğmeye bastı ve Paris'te olan genç teknik adam ile sözlü olarak anlaştı.

Okan Buruk Galatasaray'da!

Önce Torrent'in sözleşmesi fesih edilecek, salı günü Sportif AŞ'de yapılacak yönetim toplantısı ve görev dağılımı sonrası da yeni teknik adam resmi olarak açıklanacak.

Okan Buruk Galatasaray'da!

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Yabancı hocalarla yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı.

Okan Buruk Galatasaray'da!

Alman Marco Rose ve İtalyan De Zerbi'nin maddi şartları hayli el yaktı.

Okan Buruk Galatasaray'da!

Sosyal medyada Fatih Terim sesleri artmaya başlayınca köşeye sıkışan yönetim daha fazla beklemek istemedi ve Okan Buruk isminde kesin karar kılındı.

Okan Buruk Galatasaray'da!

48 yaşındaki Buruk'un sonunda telefonu çaldı ve Paris'ten Florya'ya çağırıldı.

Okan Buruk Galatasaray'da!

Görev süresi 2 yıl olan başkan Özbek, Torrent'in sözleşmesini fesheder etmez Buruk'a 2 sezonluk imza attıracak.

Okan Buruk Galatasaray'da!

Günlerdir sessizliğini koruyan Buruk, camiadan gelen "Hayırlı olsun" telefonlarına, teşekkür ederek bir anlamda anlaştığını da doğruladı.

Okan Buruk Galatasaray'da!

TÜZEMEN: DOĞRU KARAR

Galatasaray'ın Okan Buruk'ta karar kılmasını usta gazeteci Levent Tüzemen "Doğru karar olarak yorumladı:

Okan Buruk Galatasaray'da!

"Fatih Terim'den sonra G.Saray'ın başına yine bir G.Saraylı hoca geliyor. Okan Buruk, futbolculuğunda sayısız başarılara imza attı, şampiyonluklar yaşayıp kupalar kaldırdı.

Okan Buruk Galatasaray'da!

Hoca olarak da medyasız ve taraftarı olmayan Başakşehir'i şampiyon yaptı. Avrupa'da da göz kamaştıran futbol oynattı. Çalışkan, başarılı bir teknik adam. Galatasaray'da da başarılı olacaktır.

Okan Buruk Galatasaray'da!

Özellikle yerli genç oyuncular için bir şanstır. Dursun Özbek yönetiminin, özü G.Saraylı olan Buruk'u göreve getirmesini doğru. buluyorum.

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