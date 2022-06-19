Okan Buruk Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle gündemde ilk sıraya oturan yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliği sona erdi.
Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle gündemde ilk sıraya oturan yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliği sona erdi.
Fatih Terim, Marco Rose, Igor Tudor, De Zerbi, Donadoni derken, sarı kırmızılı kulüp eski futbolcusu Okan Buruk'ta karar kıldı.
DÜN AKŞAM ÇÖZÜME KAVUŞTU
Teknik direktör konusunda günlerdir süren belirsizlik dün akşam saatlerinde bir anda çözüme kavuştu ve sarı-kırmızılı takımın yeni hocası Okan Buruk oldu.
Camiada dün gün boyu Fatih Terim sesleri ve anlaşma sağlandığı şeklinde çıkan haberlerle sosyal medyada oluşan gündem sonrası yönetim Okan Buruk için düğmeye bastı ve Paris'te olan genç teknik adam ile sözlü olarak anlaştı.
Önce Torrent'in sözleşmesi fesih edilecek, salı günü Sportif AŞ'de yapılacak yönetim toplantısı ve görev dağılımı sonrası da yeni teknik adam resmi olarak açıklanacak.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Yabancı hocalarla yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı.
Sosyal medyada Fatih Terim sesleri artmaya başlayınca köşeye sıkışan yönetim daha fazla beklemek istemedi ve Okan Buruk isminde kesin karar kılındı.
48 yaşındaki Buruk'un sonunda telefonu çaldı ve Paris'ten Florya'ya çağırıldı.
Görev süresi 2 yıl olan başkan Özbek, Torrent'in sözleşmesini fesheder etmez Buruk'a 2 sezonluk imza attıracak.
Günlerdir sessizliğini koruyan Buruk, camiadan gelen "Hayırlı olsun" telefonlarına, teşekkür ederek bir anlamda anlaştığını da doğruladı.
TÜZEMEN: DOĞRU KARAR
Galatasaray'ın Okan Buruk'ta karar kılmasını usta gazeteci Levent Tüzemen "Doğru karar olarak yorumladı:
"Fatih Terim'den sonra G.Saray'ın başına yine bir G.Saraylı hoca geliyor. Okan Buruk, futbolculuğunda sayısız başarılara imza attı, şampiyonluklar yaşayıp kupalar kaldırdı.
Hoca olarak da medyasız ve taraftarı olmayan Başakşehir'i şampiyon yaptı. Avrupa'da da göz kamaştıran futbol oynattı. Çalışkan, başarılı bir teknik adam. Galatasaray'da da başarılı olacaktır.
Özellikle yerli genç oyuncular için bir şanstır. Dursun Özbek yönetiminin, özü G.Saraylı olan Buruk'u göreve getirmesini doğru. buluyorum.