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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda takviye yapılacak mevkilerden biri de orta saha... Aslan'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Luiz Gustavo'yu listesine aldığı iddia edildi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 14:25
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek takımı Okan Buruk'a emanet ederken transferde de atağa kalktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Genç çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, yapılacak takviyelere odaklandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Galatasaray'da öncelik verilen mevkilerin başında orta saha hattı geliyor...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Bu bölge için birçok isim konuşuluyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Yeni Asır'da yer alan habere göre ön libero pozisyonu için Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Luiz Gustavo'ya kanca atan Galatasaray, Paris Saint-Germain'den 32 yaşındaki yıldız Idrissa Gana Gueye ve Roma'da forma giyen 26 yaşındaki Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un peşine düştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Gueye ve Shomurodov'un kulüpleriyle sözleşmeleri devam ederken yıldız isimlerin bonservis bedellerini araştıran Özbek ve kurmayları transferleri büyük bir titizlikle yürütüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

LUIZ GUSTAVO KİMDİR?

23 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Ön libero mevkisinde forma giyen tecrübeli oyuncu, stoper ve sol bek bölgelerinde de görev alabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Luiz Gustavo kariyerinde Corinthians, Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya gibi takımların formasını giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Brezilya Milli Takımı'nda 40 maçta görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gollük performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Gustavo'nun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 28 resmi maça çıkan Luiz Gustavo, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Brezilyalı futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Gustavo'nun Alman pasaportu da mevcut...

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