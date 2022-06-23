GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek takımı Okan Buruk'a emanet ederken transferde de atağa kalktı.
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek takımı Okan Buruk'a emanet ederken transferde de atağa kalktı.
Genç çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, yapılacak takviyelere odaklandı.
Galatasaray'da öncelik verilen mevkilerin başında orta saha hattı geliyor...
Bu bölge için birçok isim konuşuluyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre ön libero pozisyonu için Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Luiz Gustavo'ya kanca atan Galatasaray, Paris Saint-Germain'den 32 yaşındaki yıldız Idrissa Gana Gueye ve Roma'da forma giyen 26 yaşındaki Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un peşine düştü.
Gueye ve Shomurodov'un kulüpleriyle sözleşmeleri devam ederken yıldız isimlerin bonservis bedellerini araştıran Özbek ve kurmayları transferleri büyük bir titizlikle yürütüyor.
LUIZ GUSTAVO KİMDİR?
23 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Ön libero mevkisinde forma giyen tecrübeli oyuncu, stoper ve sol bek bölgelerinde de görev alabiliyor.
Luiz Gustavo kariyerinde Corinthians, Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya gibi takımların formasını giydi.
Brezilya Milli Takımı'nda 40 maçta görev aldı.
Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gollük performans sergiledi.
Gustavo'nun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 28 resmi maça çıkan Luiz Gustavo, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Brezilyalı futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.
Gustavo'nun Alman pasaportu da mevcut...