GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Luiz Gustavo bombası!

Yeni Asır'da yer alan habere göre ön libero pozisyonu için Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Luiz Gustavo'ya kanca atan Galatasaray, Paris Saint-Germain'den 32 yaşındaki yıldız Idrissa Gana Gueye ve Roma'da forma giyen 26 yaşındaki Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un peşine düştü.