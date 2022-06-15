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Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Son dakika spor haberi: Seçim heyecanını geride bırakan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılıların yeni başkanı Dursun Özbek, göreve başlamadan önce hazırlıkları yaptıklarını açıklamıştı. Resmi olarak göreve başlamasının ardından Özbek ve ekibi transferde gaza bastı. Takımı korumayı amaçlayan Cimbom yapacağı nokta atışı takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor. Bu noktada listedeki isimlerle somut adımlar atmaya başlayan yönetim, 3 yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçti. Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan oyuncunun peşinde olan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 15:56 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 16:02
Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi mazbataların verilmesiyle resmen başladı.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Finansal olarak çok önemli projeleri olan Özbek yönetimi, futbol takımını da tekrar ayağa kaldırmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Yönetim ve profesyoneller maddi sıkıntıları aşmak için mesai harcarken diğer taraftan da futbolda bu sezonki gibi bir başarısız tablosu yaşamak isteyen Dursun Özbek, takımın iskelet kadrosunu koruyarak eksik yerlere takviye yapılmasını hedefliyor.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Bununla birlikte Galatasaray'ın yıldız futbolcularının önemli talipleri bulunuyor.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Dursun Özbek kadroyu korumak istediklerini söylese de yapılacak olan teklifler, transferin seyrini değiştirebilir.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Özellikle Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

3 oyuncunun transfer iddialarına cevap veren Dursun Özbek, "Biz, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında şampiyon olacak bir kadro kurmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda Kerem, Marcao ve Mostafa Mohamed'e ihtiyacımız var. Olağanüstü teklifler gelmediği sürece üç oyuncuyu da satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Özbek transferle ilgili yaptığı açıklamada isim vermemişti ancak, 3-4 nokta atışı takviye yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Bir süredir seçim sonrası için hazırlık yapan Cenk Ergün raporlarını yönetime sundu.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Özbek'in de onaylamasıyla ilk etap transfer mevkileri de ortaya çıktı.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Buna göre Aslan'ın ilk hedefi biri yerli iki orta saha, bir bek ve bir de forvet.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Yeni sezona iddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda, başkan Dursun Özbek'in işaret ettiği yıldızlar ortaya çıktı.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Transferde 3 bomba patlatmaya hazırlanan Aslan, ezeli rakibine bir de transfer çalımı atmayı planlıyor.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

İşte o isimler...

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

BEKA BEKA LİSTE BAŞI!
Türkiye'nin haberine göre; Ergün'ün liste başında Beka Beka var. Lokomotiv Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki isim Avrupa'ya gitmek niyetinde.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

UMUT BOZOK VEYA MURIQI!
Forvet için de Umut Bozok düşünülürken, alternatifi ise Lazio'da beklentilerin altında kalan Vedat Muriqi.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

F.BAHÇE'YE EREN ÇALIMI!
Bek için düşünülen oyuncunun da Kasımpaşa forması giyen 21 yaşındaki Eren Elmalı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan genç futbolcu için girişimler başlayacak.

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