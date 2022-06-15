Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor! 3 transfer birden

Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi mazbataların verilmesiyle resmen başladı.
Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi mazbataların verilmesiyle resmen başladı.
Finansal olarak çok önemli projeleri olan Özbek yönetimi, futbol takımını da tekrar ayağa kaldırmak için düğmeye bastı.
Yönetim ve profesyoneller maddi sıkıntıları aşmak için mesai harcarken diğer taraftan da futbolda bu sezonki gibi bir başarısız tablosu yaşamak isteyen Dursun Özbek, takımın iskelet kadrosunu koruyarak eksik yerlere takviye yapılmasını hedefliyor.
Bununla birlikte Galatasaray'ın yıldız futbolcularının önemli talipleri bulunuyor.
Dursun Özbek kadroyu korumak istediklerini söylese de yapılacak olan teklifler, transferin seyrini değiştirebilir.
Özellikle Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
3 oyuncunun transfer iddialarına cevap veren Dursun Özbek, "Biz, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında şampiyon olacak bir kadro kurmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda Kerem, Marcao ve Mostafa Mohamed'e ihtiyacımız var. Olağanüstü teklifler gelmediği sürece üç oyuncuyu da satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
Özbek transferle ilgili yaptığı açıklamada isim vermemişti ancak, 3-4 nokta atışı takviye yapacaklarını söyledi.
Bir süredir seçim sonrası için hazırlık yapan Cenk Ergün raporlarını yönetime sundu.
Özbek'in de onaylamasıyla ilk etap transfer mevkileri de ortaya çıktı.
Buna göre Aslan'ın ilk hedefi biri yerli iki orta saha, bir bek ve bir de forvet.
Yeni sezona iddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda, başkan Dursun Özbek'in işaret ettiği yıldızlar ortaya çıktı.
Transferde 3 bomba patlatmaya hazırlanan Aslan, ezeli rakibine bir de transfer çalımı atmayı planlıyor.
İşte o isimler...
BEKA BEKA LİSTE BAŞI!
Türkiye'nin haberine göre; Ergün'ün liste başında Beka Beka var. Lokomotiv Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki isim Avrupa'ya gitmek niyetinde.
UMUT BOZOK VEYA MURIQI!
Forvet için de Umut Bozok düşünülürken, alternatifi ise Lazio'da beklentilerin altında kalan Vedat Muriqi.
F.BAHÇE'YE EREN ÇALIMI!
Bek için düşünülen oyuncunun da Kasımpaşa forması giyen 21 yaşındaki Eren Elmalı olduğu öğrenildi.
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan genç futbolcu için girişimler başlayacak.
Geçtiğimiz sezonki performansıyla göz dolduran Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.