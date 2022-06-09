GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçime hazırlanan başkan adayları teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçime hazırlanan başkan adayları teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Dursun Özbek ile birlikte yarışa gidecek olan Eşref Hamamcıoğlu dün yaptığı açıklamada, İtalya'dan genç bir teknik adamla görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını söylemişti.
Bu ismin Roberto De Zerbi olduğu konuşulurken, bugün Çizme'den önemli bir iddia geldi.
Ülkenin en ciddi yayın organlarından biri olan La Gazetta dello Sport'a göre Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün görüştüğü ve anlaşmak üzere olduğu Andrea Pirlo'ya teklif yaptı.
Takvim'de yer alan haberde, "Pirlo için Fatih Karagümrük teklifi yükseltti, ancak Galatasaray da onunla ilgileniyor" ifadesi kullanıldı.
İddialara göre 43 yaşındaki teknik adam Sarı-Kırmızılı kulüpteki seçimi beklediği için Karagümrük'ün teklifine henüz net bir yanıt vermedi.
İtalyan futbol tarihine damgasını vurmuş bir isim olan Andrea Pirlo ilk teknik adamlık deneyimini 2020-21 sezonunda Juventus'ta yaşamıştı.
Juventus'un başında 52 maça çıkan 2.15'lik puan ortalaması yakalayan genç hoca, şampiyonluk kaçtığı için görevden alınmıştı.
Geleceğin önemli teknik adamlarından biri olması beklenen Pirlo'nun kariyerin İtalya dışında sürdürmek istediği bir süredir konuşuluyordu.
PIRLO KİMDİR?
Fatih Karagümrük, geride bıraktığımız sezonu 57 puanla 8. sırada tamamladı. Ligin bitimiyle birlikte Başkan Süleyman Hurma ile bir araya gelen Teknik Direktör Volkan Demirel, sürpriz bir şekilde kulüpteki görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
Futbolculuk döneminde 'Başbakan' lakabına sahip olan Pirlo, son olarak Juventus'u çalıştırdı.
Futbol kariyerinde, İtalya dışında sadece Amerika'da bulundu..
Futbolculuk kariyerine Brescia alt yapısında başlayan Pirlo, İtalya'da Reggina, Inter, Milan ve Juventus formalarını giydikten sonra kariyerini Amerika'da MLS takımlarından New York City'de tamamlamıştı.
Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus'un U23 takımında görev aldı.
Daha sonra A takımın başına geçen 43 yaşındaki Pirlo'nun idaresindeki Juventus, Serie A'yı 4. sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkının yanı sıra, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı da kazandı.
Juventus'un başında 52 karşılaşmaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, maç başına 2.15 puan ortalaması yakalamıştı. Ancak Juventus'un geçen sezonu Milan, Inter ve Napoli'nin arkasında tamamlaması, teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri'nin getirilmesiyle sonuçlanmıştı.