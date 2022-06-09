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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılarda başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu İtalyan bir teknik adamla görüştüğünü açıklamıştı. Hamamcıoğlu'nun bombasının Andrea Pirlo olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçime hazırlanan başkan adayları teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Dursun Özbek ile birlikte yarışa gidecek olan Eşref Hamamcıoğlu dün yaptığı açıklamada, İtalya'dan genç bir teknik adamla görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını söylemişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Bu ismin Roberto De Zerbi olduğu konuşulurken, bugün Çizme'den önemli bir iddia geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Ülkenin en ciddi yayın organlarından biri olan La Gazetta dello Sport'a göre Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün görüştüğü ve anlaşmak üzere olduğu Andrea Pirlo'ya teklif yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Takvim'de yer alan haberde, "Pirlo için Fatih Karagümrük teklifi yükseltti, ancak Galatasaray da onunla ilgileniyor" ifadesi kullanıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

İddialara göre 43 yaşındaki teknik adam Sarı-Kırmızılı kulüpteki seçimi beklediği için Karagümrük'ün teklifine henüz net bir yanıt vermedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

İtalyan futbol tarihine damgasını vurmuş bir isim olan Andrea Pirlo ilk teknik adamlık deneyimini 2020-21 sezonunda Juventus'ta yaşamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Juventus'un başında 52 maça çıkan 2.15'lik puan ortalaması yakalayan genç hoca, şampiyonluk kaçtığı için görevden alınmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Geleceğin önemli teknik adamlarından biri olması beklenen Pirlo'nun kariyerin İtalya dışında sürdürmek istediği bir süredir konuşuluyordu.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

PIRLO KİMDİR?

Fatih Karagümrük, geride bıraktığımız sezonu 57 puanla 8. sırada tamamladı. Ligin bitimiyle birlikte Başkan Süleyman Hurma ile bir araya gelen Teknik Direktör Volkan Demirel, sürpriz bir şekilde kulüpteki görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Futbolculuk döneminde 'Başbakan' lakabına sahip olan Pirlo, son olarak Juventus'u çalıştırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Futbol kariyerinde, İtalya dışında sadece Amerika'da bulundu..

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Futbolculuk kariyerine Brescia alt yapısında başlayan Pirlo, İtalya'da Reggina, Inter, Milan ve Juventus formalarını giydikten sonra kariyerini Amerika'da MLS takımlarından New York City'de tamamlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus'un U23 takımında görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Daha sonra A takımın başına geçen 43 yaşındaki Pirlo'nun idaresindeki Juventus, Serie A'yı 4. sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkının yanı sıra, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı da kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Andrea Pirlo hamlesi

Juventus'un başında 52 karşılaşmaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, maç başına 2.15 puan ortalaması yakalamıştı. Ancak Juventus'un geçen sezonu Milan, Inter ve Napoli'nin arkasında tamamlaması, teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri'nin getirilmesiyle sonuçlanmıştı.

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