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Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bir yandan da takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu... Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği müthiş performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kerem için karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 18:19
Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

Galatasaray'da 11 Haziran Cumartesi günü yapılan olağanüstü kongrede başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek, takımda geleceği en çok merak edilen ve Avrupa'dan transfer teklifleri alan Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

DURUMLARINI TAKİP EDİYOR

Galatasaray'da 4 yıllık aranın ardından ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, bir yandan gelecek sezonun güçlü kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlarken, bir yandan da takımdaki mevcut oyuncuların durumlarını yakından takip ediyor.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

KEREM TERCİHİ MERAK UYANDIRIYOR

Başkan seçildikten sonra yaptığı ilk açıklamada amaçlarının mevcut kadroyu korumak ve üzerine bazı takviyeler yapmak olduğunu söyleyen Özbek'in en çok merak edilen kararlarından biri de şüphesiz takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu konusunda sergileyeceği tutum.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

MİNİMUM 10 MİLYON EURO

Kulübe 25 milyon Euro kasa kolaylığı sağlayacağını daha önce açıklayan Başkan Özbek'in Kerem'i astronomik bir teklif gelmediği takdirde 1 sene daha takımda tutmayı istediği öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

Gelecek sezon 7+4 (7 yabancı-4 yerli) şeklinde güncellenecek yabancı sınırlaması sebebiyle eldeki kaliteli yerli oyuncularla devam etmek isteyen Özbek'in Kerem için kongre öncesi menajerler aracılığıyla iletilen 10 milyon Euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da belirtiliyor.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

ZAM YOLDA

Takvim'in haberine göre; öte yandan Dursun Özbek yönetiminin yola devam etmeyi amaçladığı Kerem Aktürkoğlu'un mevcut sözleşmesine zam yaparak 23 yaşındaki oyuncunun motivasyonunu artırmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında maaşına zam yapılan ve 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Kerem'e gelecek sezon için kazancı olan 8 milyon TL'nin üzerinde ciddi bir zam yapılması da Özbek yönetiminin gündeminde olacak.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

DİKKATLERİ TOPLAMIŞTI

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 51 maçta 13 gol, 12 asistle oynayan Kerem, özellikle Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Kerem Aktürkoğlu 23 yaşındadır ve İzmit'te doğmuştur.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

Boyu 1.73 m olan Kerem Aktürkoğlu 2021 yılında Milli takıma katılmıştır.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

7 numaralı forma giyen Kerem Aktürkoğlu orta sahada oynamaktadır.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

MİLLİ MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 3'üncü maçında Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, 4 maçtan kesin olarak 12 puan toplamak istediklerini vurgulayarak, "Hiçbir fire vermeden, 4 galibiyet almak istiyorduk. Hocamız da söyledi; iyi futbol , bol gollü bitirecektik. 3'te 3 yaptık. En zor rakibimiz Lüksemburg'du. İyi futbol oynadılar, biz de iyi karşılık verdik.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

Fiziksel yorgunluklar gözüktü ama önemli olan galibiyetti, bunu da başardık. Sıradaki maçı da kazanıp, Litvanya'yı evimizde yenip, 4'te 4 yapıp, kayıpsız bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

'UMARIM GALİBİYETLE AYRILIRIZ'

Litvanya maçının İzmir'de oynanacak olmasını da değerlendiren başarılı oyuncu, "Onlar gerçekten benim söylememe gerek olmadan gerekeni yapacaklardır. Stat büyük ihtimal 'ful' olur ve biz de onlara güzel futbolla galibiyet hediye etmek istiyoruz. Umarım bizi desteklemeye devam ederler ve biz de umarım galibiyetle ayrılırız" açıklamasında bulundu.

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