Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

Galatasaray'da 11 Haziran Cumartesi günü yapılan olağanüstü kongrede başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek, takımda geleceği en çok merak edilen ve Avrupa'dan transfer teklifleri alan Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi.
Galatasaray'da 11 Haziran Cumartesi günü yapılan olağanüstü kongrede başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek, takımda geleceği en çok merak edilen ve Avrupa'dan transfer teklifleri alan Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi.
DURUMLARINI TAKİP EDİYOR
Galatasaray'da 4 yıllık aranın ardından ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, bir yandan gelecek sezonun güçlü kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlarken, bir yandan da takımdaki mevcut oyuncuların durumlarını yakından takip ediyor.
KEREM TERCİHİ MERAK UYANDIRIYOR
Başkan seçildikten sonra yaptığı ilk açıklamada amaçlarının mevcut kadroyu korumak ve üzerine bazı takviyeler yapmak olduğunu söyleyen Özbek'in en çok merak edilen kararlarından biri de şüphesiz takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu konusunda sergileyeceği tutum.
MİNİMUM 10 MİLYON EURO
Kulübe 25 milyon Euro kasa kolaylığı sağlayacağını daha önce açıklayan Başkan Özbek'in Kerem'i astronomik bir teklif gelmediği takdirde 1 sene daha takımda tutmayı istediği öğrenildi.
Gelecek sezon 7+4 (7 yabancı-4 yerli) şeklinde güncellenecek yabancı sınırlaması sebebiyle eldeki kaliteli yerli oyuncularla devam etmek isteyen Özbek'in Kerem için kongre öncesi menajerler aracılığıyla iletilen 10 milyon Euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da belirtiliyor.
ZAM YOLDA
Takvim'in haberine göre; öte yandan Dursun Özbek yönetiminin yola devam etmeyi amaçladığı Kerem Aktürkoğlu'un mevcut sözleşmesine zam yaparak 23 yaşındaki oyuncunun motivasyonunu artırmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında maaşına zam yapılan ve 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Kerem'e gelecek sezon için kazancı olan 8 milyon TL'nin üzerinde ciddi bir zam yapılması da Özbek yönetiminin gündeminde olacak.
DİKKATLERİ TOPLAMIŞTI
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 51 maçta 13 gol, 12 asistle oynayan Kerem, özellikle Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Kerem Aktürkoğlu 23 yaşındadır ve İzmit'te doğmuştur.
Boyu 1.73 m olan Kerem Aktürkoğlu 2021 yılında Milli takıma katılmıştır.
7 numaralı forma giyen Kerem Aktürkoğlu orta sahada oynamaktadır.
MİLLİ MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 3'üncü maçında Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, 4 maçtan kesin olarak 12 puan toplamak istediklerini vurgulayarak, "Hiçbir fire vermeden, 4 galibiyet almak istiyorduk. Hocamız da söyledi; iyi futbol , bol gollü bitirecektik. 3'te 3 yaptık. En zor rakibimiz Lüksemburg'du. İyi futbol oynadılar, biz de iyi karşılık verdik.
Fiziksel yorgunluklar gözüktü ama önemli olan galibiyetti, bunu da başardık. Sıradaki maçı da kazanıp, Litvanya'yı evimizde yenip, 4'te 4 yapıp, kayıpsız bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
'UMARIM GALİBİYETLE AYRILIRIZ'
Litvanya maçının İzmir'de oynanacak olmasını da değerlendiren başarılı oyuncu, "Onlar gerçekten benim söylememe gerek olmadan gerekeni yapacaklardır. Stat büyük ihtimal 'ful' olur ve biz de onlara güzel futbolla galibiyet hediye etmek istiyoruz. Umarım bizi desteklemeye devam ederler ve biz de umarım galibiyetle ayrılırız" açıklamasında bulundu.