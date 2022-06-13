Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!

'UMARIM GALİBİYETLE AYRILIRIZ'

Litvanya maçının İzmir'de oynanacak olmasını da değerlendiren başarılı oyuncu, "Onlar gerçekten benim söylememe gerek olmadan gerekeni yapacaklardır. Stat büyük ihtimal 'ful' olur ve biz de onlara güzel futbolla galibiyet hediye etmek istiyoruz. Umarım bizi desteklemeye devam ederler ve biz de umarım galibiyetle ayrılırız" açıklamasında bulundu.