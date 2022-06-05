Haberler Galatasaray Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray Teknik Direktör adayları arasında yer alan Okan Buruk'tan flaş sözler... Genç teknik adam, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray hakkında konuştu. Şampiyonluk apoletli teknik adam, "Kendimi Galatasaray'da hayal ediyorum." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 16:01
Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray'da Domenec Torrent'in geleceği merak konusu.

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Sarı kırmızılı ekibin İspanyol hoca ile yollarını ayırması bekleniyor.

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Öte yandan başkan adaylarının listesinde ise Okan Buruk var.

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Başarılı teknik adam uzun süredir kulüp çalıştırmıyor.

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Okan Buruk son olarak 2021 kışında Başakşehir ile yollarını ayırdı.

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Turuncu lacivertlilerde bir Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Başarılı hocanın, seçimin ardından Domenec Torrent'in yerine getirileceği konuşuluyor.

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Okan Buruk ise önemli açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Katıldığı bir televizyon programına konuşan Buruk,

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

"Teklif gelse Fenerbahçe'de çalışır mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi;

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Bana gelen hiç böyle bir şey olmadı. Benim de içimden gelen bir şey yok. En doğru yerin ait olduğunuz kulüpler olduğunu düşünüyorum.

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

O yüzden benim için teknik adamlık olarak en doğru yerin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Kendimi Fenerbahçe'de ve o statta düşünemiyorum. Birçok Fenerbahçe taraftarı da bunu istemez.

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Kendimi Galatasaray kulübesinde hayal ediyorum orada görüyorum. Şuanda Galatasaray'ın hocası olmak hayal ettiğim bir yer ama tabiki Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmak da her Türk hocanın hayal ettiği bir görev.

Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Benim için hedeflerden birisi de Avrupa'da çalışmak. Malesef futbolcuyken olduğu gibi teknik direktör olarak da 1-0 yenik başlıyoruz.

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