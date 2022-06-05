Okan Buruk resmen açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray'da Domenec Torrent'in geleceği merak konusu.
Sarı kırmızılı ekibin İspanyol hoca ile yollarını ayırması bekleniyor.
Öte yandan başkan adaylarının listesinde ise Okan Buruk var.
Galatasaray'da Domenec Torrent'in geleceği merak konusu.
Sarı kırmızılı ekibin İspanyol hoca ile yollarını ayırması bekleniyor.
Öte yandan başkan adaylarının listesinde ise Okan Buruk var.
Başarılı teknik adam uzun süredir kulüp çalıştırmıyor.
Okan Buruk son olarak 2021 kışında Başakşehir ile yollarını ayırdı.
Turuncu lacivertlilerde bir Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Öte yandan Okan Buruk'un bir de Ziraat Türkiye Kupası başarısı var.
48 yaşındaki teknik adam 2018/2019 sezonunda Akhisarspor ile kupaya uzanmıştı.
Buruk'un ismi Galatasaray ile anılıyor.
Başarılı hocanın, seçimin ardından Domenec Torrent'in yerine getirileceği konuşuluyor.
Okan Buruk ise önemli açıklamalarda bulundu.
Katıldığı bir televizyon programına konuşan Buruk,
"Teklif gelse Fenerbahçe'de çalışır mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi;
Bana gelen hiç böyle bir şey olmadı. Benim de içimden gelen bir şey yok. En doğru yerin ait olduğunuz kulüpler olduğunu düşünüyorum.
O yüzden benim için teknik adamlık olarak en doğru yerin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Kendimi Fenerbahçe'de ve o statta düşünemiyorum. Birçok Fenerbahçe taraftarı da bunu istemez.
Kendimi Galatasaray kulübesinde hayal ediyorum orada görüyorum. Şuanda Galatasaray'ın hocası olmak hayal ettiğim bir yer ama tabiki Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmak da her Türk hocanın hayal ettiği bir görev.
Benim için hedeflerden birisi de Avrupa'da çalışmak. Malesef futbolcuyken olduğu gibi teknik direktör olarak da 1-0 yenik başlıyoruz.