Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

Galatasaray'da başkanlık görevine Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar ilk olarak teknik direktör belirsizliğine son vermek istiyor. Domenec Torrent'le yollarını ayıracak olan Özbek yönetimi arayışlarını sürdürürken, İtalyan basınından gelen haber gündeme bomba gibi düştü. İtalyanlar, Galatasaray'ın Fabio Cannavaro ile ilgilendiğini öne sürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 18:55
TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

Cimbom'da, seçim gündeminin sona ermesinin ardından gözler teknik direktör konusu ve transfere çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

İtalyan basınında, Galatasaray'ın hoca gündemine dair flaş bir haber yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Galatasaray'ın teknik direktör adayları arasında dünyaca ünlü isim Fabio Cannavaro bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

İtalyan çalıştırıcının, sarı kırmızılılardaki seçim gündeminin sona ermesini beklediği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

48 yaşındaki çalıştırıcının, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yöneticilerden haber beklediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

Cannavaro ile Galatasaray başkan adaylarından birinin ön görüşme yaptığı haberde yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

İtalyan antrenörün Galatasaray dışındaki diğer opsiyonunun ise Polonya Milli Takımı olabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

Cannavaro'nun Avrupa'ya dönme isteği olduğu ve sarı kırmızılıların önerdiği projeye sıcak baktığı da öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

Fabio Cannavaro teknik direktörlük kariyerinde, Guangzhou FC, Al-Nassr Riad, Tianjin Tianhai ve Çin Milli Takım'ında görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

Ünlü teknik direktörün şu anda bir kulübü bulunmezken, en son 1 yıl önce takım çalıştırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

Cannavaro futbolculuk kariyerinde ise Napoli, Inter, Juventus, Real Madrid, Bengal Tuskers ve Al-Ahli takımlarında forma giymişti.

TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

Cannavaro'nun takımlarında uyguladığı diziliş şekli ise 4-3-3.

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