TRANSFER HABERLERİ - İtalya'dan bomba iddia! Galatasaray ve Fabio Cannavaro...

Galatasaray'da heyecanla beklenen seçim süreci sona erdi.
Sarı kırmızılılarda Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, kıyasıya bir yarış içerisine girdi.
Zorlu seçimde kazanan ise Dursun Özbek oldu.
Galatasaray'da heyecanla beklenen seçim süreci sona erdi.
Sarı kırmızılılarda Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, kıyasıya bir yarış içerisine girdi.
Zorlu seçimde kazanan ise Dursun Özbek oldu.
Cimbom'da, seçim gündeminin sona ermesinin ardından gözler teknik direktör konusu ve transfere çevrildi.
İtalyan basınında, Galatasaray'ın hoca gündemine dair flaş bir haber yer aldı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Galatasaray'ın teknik direktör adayları arasında dünyaca ünlü isim Fabio Cannavaro bulunuyor.
İtalyan çalıştırıcının, sarı kırmızılılardaki seçim gündeminin sona ermesini beklediği kaydedildi.
48 yaşındaki çalıştırıcının, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yöneticilerden haber beklediği ifade edildi.
Cannavaro ile Galatasaray başkan adaylarından birinin ön görüşme yaptığı haberde yer aldı.
İtalyan antrenörün Galatasaray dışındaki diğer opsiyonunun ise Polonya Milli Takımı olabileceği belirtildi.
Cannavaro'nun Avrupa'ya dönme isteği olduğu ve sarı kırmızılıların önerdiği projeye sıcak baktığı da öne sürüldü.
Fabio Cannavaro teknik direktörlük kariyerinde, Guangzhou FC, Al-Nassr Riad, Tianjin Tianhai ve Çin Milli Takım'ında görev aldı.
Ünlü teknik direktörün şu anda bir kulübü bulunmezken, en son 1 yıl önce takım çalıştırmıştı.
Cannavaro futbolculuk kariyerinde ise Napoli, Inter, Juventus, Real Madrid, Bengal Tuskers ve Al-Ahli takımlarında forma giymişti.
Cannavaro'nun takımlarında uyguladığı diziliş şekli ise 4-3-3.