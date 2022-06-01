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Birleşik imkansız

Bundan sonra birlikteliğin oluşmasını çok zor görüyorum. Görüş, düşünce ve inanış mücadelesi yaşanacak. Herkes kendine bir taraf belirleyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Birleşik imkansız

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görev başında olduğu için her soruya yanıt veremediğini, dönem sonunu beklediğini söyledi. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği ile sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulunan Elmas, "Tabii ki dönemimiz bittiği zaman Galatasaraylıların doğru ve yanlışı ayırabilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. İktidardayken karşınızda herkesin rahatça konuştuğu konulara cevap veremiyorsunuz. Ama görevim bittikten sonra bunlara cevap vereceğim için sevinmiyor değilim. Galatasaray normal bir dönemden geçmiyor, mutlaka uzun vadeli stratejik bir plan yapılması lazım" diye konuştu.

FEDERASYON ŞEFFAF OLMALI

Kulüp olarak zor zamanlardan geçtiklerini ve büyük bir ayrışma yaşandığını kaydeden Elmas, "Bundan sonra birlikteliğin oluşmasını çok zor görüyorum. Görüş, düşünce ve inanış mücadelesi yaşanacak. Herkes kendine bir taraf belirleyecek" ifadesini kullandı. Futbol Federasyonu seçimiyle ilgili de açıklamalarda bulanan başkan Burak Elmas, "Adalet istemek cesurların işidir. İlk önce rakibiniz için adalet isteyeceksiniz. TFF'nin seçimi bir seneliktir. Kısa sürede çözülemeyecek sorunlar var. Çözümün ilk adımlarını atacak, şeffaf olacak bir Futbol Federasyonu arzuluyoruz. Kulüplerle görüşüyoruz. Türk futbolu için en doğru kararı vermek adına gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaptı.

BİRÇOK OLAY YAŞANDI

Başkan Burak Elmas, Anadolu Efes ile oynanan ikinci karşılaşmada kendisi ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyelerine karşı yapılanlara açıklık getirdi. Salonda organizasyon hataları olduğuna değinen Elmas, "Biz 1. maça gittik ve çok da güzel sonuç aldık. Herhangi bir sorun yaşanmadı fakat ikinci maçta sadece benim oturması gereken yerin belli olmamasından ziyade birçok olay yaşandı. Bize verilen biletlerde bizim üyemiz olan birçok arkadaşımız tek tek oradan çıkartılmaya çalışıldı. Maalesef bir organizasyon bozukluğu vardı" dedi.

RAHATSIZ OLMUŞLAR

İlk maçta Galatasaray basketbol takımının çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu da ifade eden Başkan Burak Elmas, "Herhalde burada bazı profesyonel arkadaşların kendi almış oldukları inisiyatif veya ilk maçtan duydukları rahatsızlıktan ötürü organizasyon hataları olmuş olabilir. Biz de zaten Galatasaray olarak gerekli tepkiyi gösterdik. Burada üzücü olan kendilerinin kazanmış oldukları Avrupa başarısını ilk kutlayan kulüp olmamızdır. Galatasaray'ın herhalde o seviyede mücadele etmesi beklenmiyordu" şeklinde konuştu.

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