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Duayenler buluştu

Güneş, Terim, Kara ve Erzik bir araya geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Duayenler buluştu
Türk futboluna damga vurmuş isimler bir araya geldiler. UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, Türk futbolunun önemli teknik adamları Şenol Güneş, Fatih Terim, Rasim Kara, TFF eski yöneticilerinden Süheyl Önen, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen; Trabzon Kültür Derneği Başkanı Ergun Gürsoy ve İkinci Başkan Dr. Erdal Atalay'ın ev sahipliğinde dost sohbetinde bir araya geldiler. Geçmişten günümüze futbolda yaşanan anıların konuşulduğu buluşmada Türk futboluna bir dönem damga vurmuş isimler Türk futbolunu konuşmayı da ihmal etmedi.
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