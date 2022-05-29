Duayenler buluştu

Türkfutbolunadamgavurmuş isimlerbir araya geldiler.UEFA eskiAsbaşkanı ŞenesErzik, Türk futbolunun önemli teknikadamları Şenol Güneş, Fatih Terim,Rasim Kara, TFF eski yöneticilerindenSüheyl Önen, Galatasaray Divan KuruluÜyesi Sami Çölgeçen; TrabzonKültür DerneğiBaşkanı ErgunGürsoy ve İkinciBaşkan Dr. ErdalAtalay'ın ev sahipliğindedostsohbetinde biraraya geldiler. Geçmişten günümüzefutbolda yaşanan anıların konuşulduğubuluşmada Türk futboluna birdönem damga vurmuş isimler Türkfutbolunu konuşmayı da ihmal etmedi.