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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları başlarken flaş bir gelişme yaşandı. Aslan'ın golcü transferine odaklandığı bilinirken, gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 12:10
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Galatasaray Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Yeni sezonda sarı kırmızılı taraftarlar, takımdan şampiyonluk bekliyor.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Aslan'da başkan adayları da bu beklentinin bilincinde.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Bu sebeple Galatasaray'ın, yaz transfer döneminin hareketli geçirmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Birçok mevkiye takviye yapılması beklenirken, o bölgelerden birisi de santrfor mevkisi.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Öte yandan Sarı Kırmızılılar'da Başkan Burak Elmas'ın eski danışmanı Luis Campos'un Sarı Kırmızılılar'a önerdiği son isim Bordeaux'tan Sekou Mara...

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Campos, Fransa Ligi'nde son sırada yer alan ve küme düşen Bordeaux'nun 19 yaşındaki forvetini Galatasaray'a sundu.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Cimbom, transfer harekatına seçim sonrası start vereceği için Mara ismi şu an için beklemede.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Galatasaray'a önerilen 19 yaşındaki santrfor Sekou Mara geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

2020 yılından beri Bordeaux'ta forma giyen Mara, bu sezon 27 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

6 gol atarken 2 de asist yaptı.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Bordeaux ile geçtiğimiz aylarda yeni sözleşme imzalayan genç golcünün kulübeyle olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

2 milyon Euro değeri olan Mara, Fransa U21'de 2 kez forma giydi.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Galatasaray'da yeni yönetimin seçim sonrası Mara için hamle yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Genç yıldızın Fransa dışında Senegal pasaportu da bulunuyor.

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