Galatasaray'da dengeler değişti

Galatasaray'ın seçim yarışı yeniden hareketlendi. 30 Nisan'daki seçimin iptal edilmesinin ardından ivme kaybeden çalışmalar, resmi başvuruların yapılmasına bir gün kala tavan yaptı. 11 Haziran'da iki aday, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün yarışması bekleniyordu ancak camianın baskısına daha fazla kayıtsız kalamayan Dursun Özbek'ten dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. Galatasaray'ın eski başkanı, adaylığını açıklayan Metin Öztürk'ü saflarına kattı ve seçimin favorisi olarak Eşref Hamamcıoğlu'nu gölgede bıraktı.

Güçlü bir yönetim için kolları sıvayan Özbek'in hamlesi Öztürk'le de sınırlı kalmadı. Nef Stadı'na sponsor olan ve Galatasaray Basketbol Takımı'nı ayağa kaldıran isim olarak öne çıkan Erden Timur'u da listesine dahil etti. Ünlü iş adamı Erden Timur taraftar nezdinde oldukça sevilen bir isim... İsmail Sarıkaya, İbrahim Hatipoğlu, Rıza Tevfik Morova, Ali Yüce gibi yönetim kurulu listesine aldı. Gücüne güç katan Özbek, kongrenin en güçlü adayı haline geldi. 11 Haziran'da Eşref Hamamcıoğlu'yla arasında ciddi bir yarış yaşanması bekleniyor.

ÖZBEK'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:

Erden Timur, Metin Öztürk, Cemal Özgörkey, İbrahim Hatipoğlu, İsmail Sarıkaya, Celal Canoğuz, Osman Kocaman, Dikran Gülmezgi,l Rıza Tevfik Morova, Ali Yüce.

YARIN SON GÜN

Galatasaray'da başkan adaylarının listelerini verme süresi yarın sona eriyor. Daha önce Metin Öztürk, Divan'a resmi başvuru yapmıştı ancak son gelişmelerin ardından adaylığını geri çekti. Aday olması beklenilen Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun listelerini bugün ya da en geç yarın Divan Kurulu'na teslim etmeleri bekleniyor.