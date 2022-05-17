Galatasaray'da gözler Antalyaspor maçında

Bu sezon beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında teknik direktör Nuri Şahin ile çıkışa geçen Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Son olarak evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray deplasmanda oynanacak müsabakadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanıp sezona galibiyetle veda etmeyi amaçlıyor.

Cimbom, zorlu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenman, teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.