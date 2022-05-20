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Antalyaspor - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon! VAR'ı dinledi golü verdi

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Akdeniz ekibinin ilk yarının sonunda Ndao ile bulduğu golde aut tartışması yaşandı ancak VAR'ı dinleyen maçın hakemi Yasin Kol golü verdi. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 21:00
Antalyaspor - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon! VAR'ı dinledi golü verdi

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takımın ilk yarının sonunda bulduğu golde aut tartışmaları yaşandı. Galatasaraylı futbolcular, mücadelenin 45. dakikasında Akdeniz ekibinin Alassane Ndao ile bulduğu golden önce Haji Wright'ın topu auttan çevirdiği gerekçesiyle maçın hakemi Yasin Kol'a itirazlarda bulundu.

Gol sonrası bir süre VAR'ı dinleyen Yasin Kol, gol kararı verdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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