Galatasaray'da Luis Campos bıraktı

Başkan Burak Elmas'ın göreve getirdiği üç isimden biri olan danışman Luis Campos, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını bildirdi. Büyük hedeflere ulaşmak için bazı kısıtlar oluştuğunu kaydeden Portekizli, "Spor danışmanı olarak sözleşme imzalamayacağımı hem kulübümle hem spor kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldım" dedi. G.Saray'da Torrent ve Sensibile'yle de lig sonunda yolların ayrılması bekleniyor.



ÜZGÜNÜM!

Başkan Elmas'a teşekkür eden Campos, "Türk futbolunun dünyada seçkin bir yerde olmadığını bilerek ve hak ettiği yerde olabilmesi için bir şey yapamadan gitmek beni üzüyor" diye konuştu.