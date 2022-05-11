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Galatasaray'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:47
Galatasaray'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda top kapma ve pas antrenmanı ile devam ederken, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

ALPASLAN KORKUTTU!

Tedavileri tamamlanmasının ardından Marcao ve Omar Elabdellaoui çalışmalarına takımdan ayrı olarak özel program dahilinde devam etti. Antrenmanın son bölümünde sağ üst arka adelesinde ağrı hisseden Alpaslan Öztürk'ün tedavisine başlandı.

Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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