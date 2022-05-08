Aslan'ın adı var kendi yok

Süper Lig'in sonları gelirken Galatasaray taraftarlarını kahretmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Başakşehir karşısında da puan kaybetti: 0-0. Müsabakanın ilk 10 dakikasında pozisyonlar bulan Galatasaray, skoru değiştiremedi. Ardından oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince devre arasına golsüz eşitlikle girildi. Maçın ikinci yarısında sarıkırmızılılar pozisyon üretmekte zorlanırken, Başakşehir üst üste tehlikeli ataklar geliştirdi. Ancak bu anlarda da Muslera, Nelsson ve Alpaslan Öztürk devleşti.



DİREĞE TAKILDI

Son dakikalarda ise karşılıklı ataklar vardı. 84. dakikada Gomis'in şutunu Volkan çıkardı. 89'da ise Muslera bir kez daha sahnedeydi. Gulbrandsen'in yakın mesafeden kafasını sakatlanmak pahasına çıkardı. 90+4'te ise Pulgar'ın vuruşu kaleciden döndü. Ardından Barış Alper tamamlamak istedi ancak bu kez direkten geri geldi ve karşılaşma golsüz sona erdi. Bir maçtan daha puan kaybıyla ayrılan Galatasaray 48 puanla, 13. sırada kaldı. Avrupa kupaları için mücadele eden Medipol Başakşehir ise 61 puanla 4. sırada yer aldı.



BÜYÜK KUŞATMA

Başakşehir, dün Galatasaray kalesini tam anlamıyla abluka altına aldı. Toplam 21 şut çekerken 10'unda isabet sağladı ama 3 puanı getirecek golü bulamadı. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray kalesine bir maçta en fazla ve isabetli şut çeken takım oldu.



İSTANBUL KABUSU

Galatasaray, İstanbul takımlarına diş geçiremiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye deplasmanda yenilen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Karagümrük'e konuk olduğu maçlardan beraberlikle ayrıldı. Dün akşam da Başakşehir karşısında 1 puana razı oldu.



GOMIS FIRSATI HARCADI

Başakşehir karşısında formasını Mohamed'e kaptıran ve yedek soyunan Gomis, 68'de Mısırlı forvetin yerine oyuna girdi. 84'te ise net bir fırsatı kaçırdı. Ceza alanı dışında buluştuğu topu düzgün bir şekilde kontrol eden Gomis'in şutunu Volkan Babacan son anda kornere çeldi.



BOEY YİNE VASATTI

Sağ bekte görev yapan Sacha Boey, kötü bir performans ortaya koydu. Trezeguet'le eşleşen Fransız oyuncu, zaman zaman zor anlar yaşadı. 11 ikili mücadelenin 5'in kaybeden Sacha Boey, 3 ortasında da isabet sağlayamadı. 1 şutunda ise Volkan Babacan'a takıldı.