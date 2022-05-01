Metin Öztürk: Başkanlığı sona erdi

Başkan adayı Metin Öztürk, Burak Elmas'ı artık başkan olarak tanımadıklarını söyledi. Öztürk, Burak Elmas'ın gizli bir ajandasının olduğunu savunarak şunları kaydetti: Bugün (dün) itibarıyla Galatasaray Kulübünün bir başkanı yok. Seçim takvimi var. Müstafi başkan, Galatasaray Kulübünü rehin almıştır. Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak, Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz. 38. Başkandır, müstafi başkandır.

SANDIKLAR KENARA

Galatasaray'ın dün seçime gitmesi planlanıyordu. Seçim için hazırlanan Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'na da sandıklar konuldu. Ancak mahkemenin kararı nedeniyle seçim yerine Divan Toplantısı yapıldı ve oy sandıkları da kenara alındı.