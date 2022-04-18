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GALATASARAY YENİ MALATYASPOR CANLI MAÇ İZLE! Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'leri

Süper Lig'de heyecan 33. haftanın kapanış mücadelesi ile sürüyor. 33. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için geri sayı sürerken, futbolseverler Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Öte yandan karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 19:08 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 19:36
GALATASARAY YENİ MALATYASPOR CANLI MAÇ İZLE! Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'leri

Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesine sayılı saatler kala, karşılaşmanın detayları araştırılmaya devam ediyor. Geçen hafta deplasmanda oynadığı Fenerbahçe derbisinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, bugün mutlak 3 puan için sahaya çıkmaya hazırlanırken, ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor da puan almayı hedefliyor. Süper Lig'in 33. haftasında NEF Stadyumu'nda gerçekleşecek Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının saati, yayınlanacağı kanal ve anlık canlı takibine dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel, Kerem, Halil

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Buğra, Philip, Campi, Hafez, Donsah, Mustafa, Azubuike, Kenan, Dicko, Tetteh

GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR 10. KEZ KARŞI KARŞIYA!

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında Galatasaray 5, Yeni Malatyaspor ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi ve takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

GALATASARAY SON 6 MAÇTA GALİBİYETİ ELDEN BIRAKMADI

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.

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