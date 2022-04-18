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Galatasaray taraftarı isyanda! "Eren Aydın'ın Arda Güler'den farkı ne?"

Galatasaray camiası, Fenerbahçe'nin süper yeteneği Arda Güler kadar kaliteli bir gencin, takımlarına kazandırılmasını istiyor. Sarı kırmızılılar, Eren Aydın'ın, A Takım'da görev almasından yana. İşte o yaşananlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:22
Galatasaray taraftarı isyanda! "Eren Aydın'ın Arda Güler'den farkı ne?"

19 yaşındaki Eren'in istatistiklerine bakıldığında Sarı-Kırmızılı taraftarların pek de haksız olmadığı gözler önüne seriliyor.

Galatasaray taraftarı isyanda! "Eren Aydın'ın Arda Güler'den farkı ne?"

Forvet bölgesinde oynayan genç yıldız geçtiğimiz sezon Arda Güler'in de Fenerbahçe formasıyla boy gösterdiği U19 Ligi'nde 22 maçta 23 gol ve 6 asistlik harika bir performans sergilemiş ve en değerli oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

Galatasaray taraftarı isyanda! "Eren Aydın'ın Arda Güler'den farkı ne?"

Takvim'in haberine göre, Arda Güler ise geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde 22 maçta 10 gol atıp, 7 de asist yapmıştı. Eren Aydın müthiş istatistiklerine rağmen A takım düzeyinde ne bir maçta oynayabildi, ne de bir idmanda yer alabildi. Ve bu sezonun devre arasında Galatasaray'ın pilot takım olarak anlaşmaya vardığı Niğde Anadolu'ya kiralık gönderildi.

Galatasaray taraftarı isyanda! "Eren Aydın'ın Arda Güler'den farkı ne?"

Gollerine 2. Lig Kırmızı Grup'da da devam eden 19 yaşındaki Eren 12 maçta 6 kez ağları havalandırdı. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda, "Devre arasında Eren'i A takım kadrosuna alacağımıza 36 yaşındaki Gomis'e yatırım yaptık" ifadesini kullarak tepkilerini dile getiriyor.

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