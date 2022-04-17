Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray...

'YABANCI SINIRLANMALI' Totalde 14 yabancıdan bahsediyoruz. Bu sayı olarak çok fazla geliyor bana. Genç oyuncu çıkarmak istiyorsak bu çocukların oynaması gerekir. Bir baba olarak düşününce de gençler için sınırlamanın şart olduğunu görüyorum. Futbolcu oynadıkça var olur ve gelişir. Oynamadan nasıl gelişecek? Totaldeki yabancı sayısı çok yüksek.

'ARDA GÜLER ÇOK YETENEKLİ'

Son dönemde Fenerbahçe'de Arda Güler'le genç futbolcular daha bir öne çıktı. Arda için yorumunuz nedir, gençler için nasıl bir değerlendirme yaparsınız?

Arda'nın 16 yaşındaki çıkışı, yaş olarak küçük olması nedeniyle çok önemli. Arda'nın oynaması diğer oyuncular için de itici güç oluyor. Diğer takımları da zorluyor. Arda oynadıkça aslında 'Genç oyunculara önem verin' mesajı vermiş oluyor. F.Bahçe'nin Arda, Beşiktaş'ın Emirhan, Rıdvan, Ersin ve Serdar Saatçı'ya şans tanıması diğer gençler için cesaret verici ve dediğimiz gibi diğer takımları zorlayıcı bir durum. Arda çok yetenekli. Onu da hem A Milli Takım'da hem de Avrupa'da görebilme ihtimalimiz var.