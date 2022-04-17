Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman, Galatasaray alt yapısında oynayan oğulları Hamza Yiğit Akman ve Efe Akman hakkında Sabah'a değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman, Galatasaray alt yapısında oynayan oğulları Hamza Yiğit Akman ve Efe Akman hakkında Sabah'a değerlendirmelerde bulundu.
'İKİSİ DE GALATASARAY'DA'
Oğullarımın ikisi de hem Galatasaray'da hem de milli takımlarda oynuyor. Efe U16 Milli Takımı'nda. Hamza da U19'de. Bu işi çok seviyorlar ve gönül veriyorlar. 7 yaşından beri Florya'da ter döküyorlar. İkisi birden A Takım'da oynayabilir tabii zamanı gelince ben de büyük bir gururla izlerim. Evin her tarafına top atıyordum. Her odada top vardı. Toplarla birlikte büyüdüler. Tabii ilgi alakaları benden kaynaklanıyor. Ama yaradılış da önemli. Gönül vermek de. Küçük yaştan beri çalışıyorlar, uğraşıyorlar.
'ÖNCE GALATASARAY!'
Gaziantep'ten sonra Türkiye'nin iki büyük kulübünde oynadım. Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta kupalar kazandım ama benim kariyerimde Avrupa eksik kaldı, teklifler olmasına rağmen. Oğullarım önce Galatasaray'ın A Takımı'nda oynasınlar. Sonrasına sonra bakarız. Dediğim gibi Avrupa olursa çok güzel ama zamana bağlı. Hedefleri kısa vadeli tutmak, yere sağlam basmak gerek. Önce Galatasaray'da forma şansı bulsunlar. Hedef tabii ki, Avrupa'dır.
'İLGİNÇ BİR TESADÜF'
17 yıl öncenin tekrarı yaşandı… Sizin 2005'te yerinizi bıraktığınız Arda Turan, Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında yerini oğlunuz Hamza Yiğit'e bıraktı? O an bir baba olarak neler hissettiniz?
İlginç bir tesadüf oldu. Ben de bunu sonradan öğrendim. TRT'de yorumcu olduğum için oradaki arkadaşlar o anın videosunu attılar. Çok güzel bir tevafuk... İlginç bir tesadüf. Çok hoşuma gitti, gurur duydum. Zaten oyuna girerken çok heyecanlıydı. Elleri, kolları her tarafı ayrı oynuyordu. Ne yapacağını bilemedi. Maçtan sonra birlikte iftara gittik. O güzel anı kutladık.
'KALEYE DİKİNE GİDİP ÇALIM ATABİLİYOR'
Ben ilk dönemimde ofansif orta sahaydım sonra defansif orta sahaya evrildim. Hamza da şu an ofansif orta saha olarak oynuyor. Kaleye dikine gidebilen, çalım atabilen ofansif bir oyuncu. Hamza şu an bir adım attı sadece. Yarım saatlik bir oyun oynadı ama bu süre öz güven açısından önemlidir. Özellikle gençler öz güveni hissetmek isterler. Bundan sonra forma şansı bulup bulmaması için önemli.
'ALİ SENEYE DAHA İYİ OLACAK'
Yeğeniniz Ali Akman da genç yaşında Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu. Hollanda'da Nijmegen forması giyiniyor. Onun gelişimini nasıl buluyorsunuz?
19 yaşında genç bir oyuncu. Frankfurt'un oyuncusu ama Avrupa'da gelişimini sağlamaları için onu Nijmegen'e kiralık olarak gönderdiler. Avrupa'daki ilk senesinde süre alması çok önemliydi. Daha iyisini yapabilir miydi? Yapardı ama dediğim gibi ilk senesi itibariyle başarılı. Avrupa ortamını, oradaki profesyonelliği gördü. Seneye daha iyi olacağını düşünüyorum.
'YABANCI SINIRLANMALI'
Totalde 14 yabancıdan bahsediyoruz. Bu sayı olarak çok fazla geliyor bana. Genç oyuncu çıkarmak istiyorsak bu çocukların oynaması gerekir. Bir baba olarak düşününce de gençler için sınırlamanın şart olduğunu görüyorum. Futbolcu oynadıkça var olur ve gelişir. Oynamadan nasıl gelişecek? Totaldeki yabancı sayısı çok yüksek.
'ARDA GÜLER ÇOK YETENEKLİ'
Son dönemde Fenerbahçe'de Arda Güler'le genç futbolcular daha bir öne çıktı. Arda için yorumunuz nedir, gençler için nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Arda'nın 16 yaşındaki çıkışı, yaş olarak küçük olması nedeniyle çok önemli. Arda'nın oynaması diğer oyuncular için de itici güç oluyor. Diğer takımları da zorluyor. Arda oynadıkça aslında 'Genç oyunculara önem verin' mesajı vermiş oluyor. F.Bahçe'nin Arda, Beşiktaş'ın Emirhan, Rıdvan, Ersin ve Serdar Saatçı'ya şans tanıması diğer gençler için cesaret verici ve dediğimiz gibi diğer takımları zorlayıcı bir durum. Arda çok yetenekli. Onu da hem A Milli Takım'da hem de Avrupa'da görebilme ihtimalimiz var.