Haberler Galatasaray Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray...

Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın eski futbolcularından Ayhan Akman, oğlu Hamza Yiğit Akman başta olmak üzere genç oyuncular hakkında konuştu. Ayhan Akman, oğlunun transferine dair önemli ifadelerde bulunurken, Fenerbahçeli Arda Güler hakkında da övgü dolu sözlerde bulundu. İşte Ayhan Akman'ın o konuşması...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 11:14
Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman, Galatasaray alt yapısında oynayan oğulları Hamza Yiğit Akman ve Efe Akman hakkında Sabah'a değerlendirmelerde bulundu.

Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray...

'İKİSİ DE GALATASARAY'DA'
Oğullarımın ikisi de hem Galatasaray'da hem de milli takımlarda oynuyor. Efe U16 Milli Takımı'nda. Hamza da U19'de. Bu işi çok seviyorlar ve gönül veriyorlar. 7 yaşından beri Florya'da ter döküyorlar. İkisi birden A Takım'da oynayabilir tabii zamanı gelince ben de büyük bir gururla izlerim. Evin her tarafına top atıyordum. Her odada top vardı. Toplarla birlikte büyüdüler. Tabii ilgi alakaları benden kaynaklanıyor. Ama yaradılış da önemli. Gönül vermek de. Küçük yaştan beri çalışıyorlar, uğraşıyorlar.

Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray...

'ÖNCE GALATASARAY!'
Gaziantep'ten sonra Türkiye'nin iki büyük kulübünde oynadım. Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta kupalar kazandım ama benim kariyerimde Avrupa eksik kaldı, teklifler olmasına rağmen. Oğullarım önce Galatasaray'ın A Takımı'nda oynasınlar. Sonrasına sonra bakarız. Dediğim gibi Avrupa olursa çok güzel ama zamana bağlı. Hedefleri kısa vadeli tutmak, yere sağlam basmak gerek. Önce Galatasaray'da forma şansı bulsunlar. Hedef tabii ki, Avrupa'dır.

Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray...

'İLGİNÇ BİR TESADÜF'
17 yıl öncenin tekrarı yaşandı… Sizin 2005'te yerinizi bıraktığınız Arda Turan, Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında yerini oğlunuz Hamza Yiğit'e bıraktı? O an bir baba olarak neler hissettiniz?

İlginç bir tesadüf oldu. Ben de bunu sonradan öğrendim. TRT'de yorumcu olduğum için oradaki arkadaşlar o anın videosunu attılar. Çok güzel bir tevafuk... İlginç bir tesadüf. Çok hoşuma gitti, gurur duydum. Zaten oyuna girerken çok heyecanlıydı. Elleri, kolları her tarafı ayrı oynuyordu. Ne yapacağını bilemedi. Maçtan sonra birlikte iftara gittik. O güzel anı kutladık.

Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray...

'KALEYE DİKİNE GİDİP ÇALIM ATABİLİYOR'
Ben ilk dönemimde ofansif orta sahaydım sonra defansif orta sahaya evrildim. Hamza da şu an ofansif orta saha olarak oynuyor. Kaleye dikine gidebilen, çalım atabilen ofansif bir oyuncu. Hamza şu an bir adım attı sadece. Yarım saatlik bir oyun oynadı ama bu süre öz güven açısından önemlidir. Özellikle gençler öz güveni hissetmek isterler. Bundan sonra forma şansı bulup bulmaması için önemli.

Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray...

'ALİ SENEYE DAHA İYİ OLACAK'
Yeğeniniz Ali Akman da genç yaşında Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu. Hollanda'da Nijmegen forması giyiniyor. Onun gelişimini nasıl buluyorsunuz?

19 yaşında genç bir oyuncu. Frankfurt'un oyuncusu ama Avrupa'da gelişimini sağlamaları için onu Nijmegen'e kiralık olarak gönderdiler. Avrupa'daki ilk senesinde süre alması çok önemliydi. Daha iyisini yapabilir miydi? Yapardı ama dediğim gibi ilk senesi itibariyle başarılı. Avrupa ortamını, oradaki profesyonelliği gördü. Seneye daha iyi olacağını düşünüyorum.

Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray...

'YABANCI SINIRLANMALI'
Totalde 14 yabancıdan bahsediyoruz. Bu sayı olarak çok fazla geliyor bana. Genç oyuncu çıkarmak istiyorsak bu çocukların oynaması gerekir. Bir baba olarak düşününce de gençler için sınırlamanın şart olduğunu görüyorum. Futbolcu oynadıkça var olur ve gelişir. Oynamadan nasıl gelişecek? Totaldeki yabancı sayısı çok yüksek.

Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray...

'ARDA GÜLER ÇOK YETENEKLİ'
Son dönemde Fenerbahçe'de Arda Güler'le genç futbolcular daha bir öne çıktı. Arda için yorumunuz nedir, gençler için nasıl bir değerlendirme yaparsınız?

Arda'nın 16 yaşındaki çıkışı, yaş olarak küçük olması nedeniyle çok önemli. Arda'nın oynaması diğer oyuncular için de itici güç oluyor. Diğer takımları da zorluyor. Arda oynadıkça aslında 'Genç oyunculara önem verin' mesajı vermiş oluyor. F.Bahçe'nin Arda, Beşiktaş'ın Emirhan, Rıdvan, Ersin ve Serdar Saatçı'ya şans tanıması diğer gençler için cesaret verici ve dediğimiz gibi diğer takımları zorlayıcı bir durum. Arda çok yetenekli. Onu da hem A Milli Takım'da hem de Avrupa'da görebilme ihtimalimiz var.

DİĞER
Serenay Sarıkaya’nın yeni tarzı ve kombini sosyal medyada çok konuşuldu! İşte Serenay Sarıkaya’nın kombininin dudak uçuklatan fiyatı!
Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen iftardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı: "Sevmek ayıp mı yahu"
F.Bahçe için maç sonrası flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"
Kadıköy'de Serdar Aziz rüzgarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'da transfer bombaları patlayacak!
Sürpriz hoca adayı! G.Saray'a "Tamam" dedi
Rahime Sultan Cami havadan görüntülendi!
TUR 2022'de kim kazandı? Madalya töreni ne zaman?
İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI? | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatılacak? 17 Nisan
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Granada - Levante maçı ne zaman? Granada - Levante maçı ne zaman? 11:17
Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray... Ayhan Akman'dan Hamza Akman için transfer açıklaması! Galatasaray... 11:13
Nice-Lorient maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Nice-Lorient maçı canlı ne zaman yayınlanacak? 11:12
Paris SG - Marsilya maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Paris SG - Marsilya maçı canlı ne zaman yayınlanacak? 11:07
Lyon-Bordeaux maçı canlı ne zaman yayınlanacak? Lyon-Bordeaux maçı canlı ne zaman yayınlanacak? 11:01
F.Bahçe'nin istediği Jesus'ta yeni gelişme! Gitmek istediği takım... F.Bahçe'nin istediği Jesus'ta yeni gelişme! Gitmek istediği takım... 10:54
Daha Eski
Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 10:39
Giresunspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu Giresunspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu 10:34
Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:17
Bisiklet Turu’nun İstanbul etabı iptal edildi Bisiklet Turu’nun İstanbul etabı iptal edildi 10:13
Kadıköy'de Serdar Aziz rüzgarı! Kadıköy'de Serdar Aziz rüzgarı! 09:50
Bayern'in yıldızı Kanarya'ya! Transferin önündeki engel... Bayern'in yıldızı Kanarya'ya! Transferin önündeki engel... 09:48