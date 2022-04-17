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Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. kez karşı karşıya!

Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 20.30'da Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, rakibi karşısında galibiyet arayacak. Lig tarihi boyunca 10. kez karşılaşacak iki ekipte Galatasaray 5 kez kazanırken Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyet alabildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 12:02
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. kez karşı karşıya!
Lig rekabetinde Galatasaray 5, Yeni Malatyaspor 2 galibiyet aldı

galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

GALATASARAY SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.



Kaynak: AA
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