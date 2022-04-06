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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu seferberliği! Derbide oynayacak mı?

Galatasaray'ın en önemli futbolcular arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, yaşadığı sakatlık sonucu Fenerbahçe derbisini kaçırma ihtimaliyle karşı karşıya kalmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibi oyuncuyu maça yetiştirmek için seferberlik ilan ederken, Kerem'in de takımla antrenmanlara başlayarak kendini deneyeceği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 10:36
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu seferberliği! Derbide oynayacak mı?

Cimbom'da Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğluı için camianın meraklı bekleyişi sürüyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu seferberliği! Derbide oynayacak mı?

Derbide Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olacak Kerem'in sahada olmasını için çaba sarf eden sağlık ekibi de Kasık adelesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilen genç oyuncunun oynaması için seferberlik ilan etti.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu seferberliği! Derbide oynayacak mı?

Kerem'in yarına kadar kesinlikle takımla beraber antrenmana çıkmayacağı ve bu süreçte tedavi olup bireysel çalışmalar gerçekleştireceği belirtildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu seferberliği! Derbide oynayacak mı?

Yarın akşam takımla antrenmana çıkması planlanan Kerem'in ilk olarak durumu bu antrenmanda gözden geçirilecek. Genç oyuncunun derbi öncesi yine cuma ve cumartesi günleri de antrenman performansına bakılarak durumuna karar verileceği öğrenildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu seferberliği! Derbide oynayacak mı?

Milliyet'in haberine göre; Bu yüzden sarı-kırmızılı yetkililer Kerem'in oynayıp oynamaması konusunda temkinli yaklaşarak, "Oynar veya oynamaz diyemeyiz. Bu bir süreç ve gün gün durumuna bakılarak karar verilecek" ifadelerini kullandı.

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