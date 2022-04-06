Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu seferberliği! Derbide oynayacak mı?

Cimbom'da Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğluı için camianın meraklı bekleyişi sürüyor.
Derbide Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olacak Kerem'in sahada olmasını için çaba sarf eden sağlık ekibi de Kasık adelesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edilen genç oyuncunun oynaması için seferberlik ilan etti.
Kerem'in yarına kadar kesinlikle takımla beraber antrenmana çıkmayacağı ve bu süreçte tedavi olup bireysel çalışmalar gerçekleştireceği belirtildi.