GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - ŞANSALAN UYDURMA BİR PENALTI ÇALDI! G.Saray, hem iyi oynadı hem de 3 puanı aldı. G.Saray'ın iyi oynamasının sebebi Fatih Karagümrük.

Karagümrük'ü hiç bu kadar kötü, organizasyon bozukluğu içinde görmemiştim. Maç art arda gollerle başladı. Önce uydurma bir penaltı, ardından da Babel-Cicaldau ortaklığı ile gelen ikinci gol.