GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - ŞANSALAN UYDURMA BİR PENALTI ÇALDI!
G.Saray, hem iyi oynadı hem de 3 puanı aldı. G.Saray'ın iyi oynamasının sebebi Fatih Karagümrük.
AHMET ÇAKAR - ŞANSALAN UYDURMA BİR PENALTI ÇALDI!
G.Saray, hem iyi oynadı hem de 3 puanı aldı. G.Saray'ın iyi oynamasının sebebi Fatih Karagümrük.
Karagümrük'ü hiç bu kadar kötü, organizasyon bozukluğu içinde görmemiştim. Maç art arda gollerle başladı. Önce uydurma bir penaltı, ardından da Babel-Cicaldau ortaklığı ile gelen ikinci gol.
G.Saray, farkı daha da artırabilirdi. Kerem sakatlandı, ofansif güç biraz azaldı ama yine de tüm inisiyatif G.Saray'daydı. Ta ki 73. dakikaya kadar.
Karagümrük penaltıyı atsa, son 15-20 dakika G.Saray için çok sıkıntılı geçecekti. Ama Muslera kurtardı. Muslera, yavaş yavaş eski günlerine dönüyor.
Sonuçta G.Saray, karabulutları bu tür galibiyetlerle geçiştirmeye çalışıyor. Ali Şansalan ve VAR'daki kişi çok tuhaf.
Maçın başında G.Saray lehine verilen penaltı kesinlikle yanlış. Salih Dursun'un ayağı yerde. Kerem kendi ayağını ona takıp düşüyor. Ali Şansalan uyduruyor ama VAR'dan tık yok!
VAR sistemi neden kuruldu? Bu tür yanlış penaltıları düzeltmek için. Ama maalesef düzeltilmedi.