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GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da bu mücadeleyi değerlendirirken hakem Ali Şansalan hakkında flaş ifadeler kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 08:54
GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - ŞANSALAN UYDURMA BİR PENALTI ÇALDI!

G.Saray, hem iyi oynadı hem de 3 puanı aldı. G.Saray'ın iyi oynamasının sebebi Fatih Karagümrük.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Karagümrük'ü hiç bu kadar kötü, organizasyon bozukluğu içinde görmemiştim. Maç art arda gollerle başladı. Önce uydurma bir penaltı, ardından da Babel-Cicaldau ortaklığı ile gelen ikinci gol.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

G.Saray, farkı daha da artırabilirdi. Kerem sakatlandı, ofansif güç biraz azaldı ama yine de tüm inisiyatif G.Saray'daydı. Ta ki 73. dakikaya kadar.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Karagümrük penaltıyı atsa, son 15-20 dakika G.Saray için çok sıkıntılı geçecekti. Ama Muslera kurtardı. Muslera, yavaş yavaş eski günlerine dönüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Sonuçta G.Saray, karabulutları bu tür galibiyetlerle geçiştirmeye çalışıyor. Ali Şansalan ve VAR'daki kişi çok tuhaf.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yorumu!

Maçın başında G.Saray lehine verilen penaltı kesinlikle yanlış. Salih Dursun'un ayağı yerde. Kerem kendi ayağını ona takıp düşüyor. Ali Şansalan uyduruyor ama VAR'dan tık yok!

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