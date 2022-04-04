SPOR HABERİ - Galatasaray'da geri sayım başladı! Abdurrahim Albayrak'tan sürpriz atak

Galatasaray Kulübü'nde seçim süreci hız kazandı. Yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, 30 Nisan'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Şu ana kadar eski yöneticilerden Metin Öztürk ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı. Eski başkanlardan Dursun Özbek'in de seçime girmesi için talep olduğu belirtiliyor. Divan Başkanı Aykutalp Derkan, 44 kişilik listelerini, 8 Nisan Cuma günü saat 18.00'e kadar eksiksiz olarak teslim etmeleri gerektiğini açıkladı.

GÖRÜŞ ALINACAK

Öte yandan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal da seçime girmek için kolları sıvadı. 2019 yılının olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen merhum başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda bulunan üç isim, kongrede aday olabilmek için Divan Kurulu'na dilekçe verdi. Aykutalp Derkan bu konuyla ilgili, "Henüz bu dilekçeyle ilgili karar vermedik, değerlendiriyoruz. Hukuki görüşleri toparlıyoruz. Kararımızı en kısa sürede açıklayacağız" dedi. Bu arada onay alabilirse Albayrak'ın da adaylığını açıklaması bekleniyor.

TÜZÜK GEREĞİ KATILAMAZLAR

Albayrak, Günay ve Kançal, Divan'dan gelecek kararı beklerken başkan adayı Metin Öztürk, üç ismin seçime katılamayacağını söyledi. Bu konuyla ilgili Radyospor'a konuşan Öztürk, "Burak Elmas ve ekibi tüzük gereği olamayacak. Ve Mustafa Cengiz'in ekibi ibra olmadı. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal da tüzük gereği bu seçimde aday olamaz" dedi. Seçime girmemelerinin büyük eksiklik olduğunu da kaydetti.

ÖZBEK ADAY OLMAYACAK

Eski başkan Dursun Özbek'in 30 Nisan'daki seçime girmeyeceği ortaya çıktı. Açıklama, listesinde yer alacağı iddia edilen Rezan Epözdemir'den geldi. Epözdemir, "Dursun Özbek'i çok sayar ve severim. Kendisinin avukatlığını da yapıyorum. Hemen hemen her gün kendisiyle konuşuyorum. Bana önümüzdeki seçimde aday olmayacağını söyledi. Dolayısıyla benim de onun listesinde olma gibi bir durumum söz konusu olamaz" diye konuştu.