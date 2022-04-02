GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan 55 gün sonra kadroda

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına; Fernando Muslera, Ömer Bayram, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.
Yedeklerde ise Inaki Pena, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Erick Pulgar, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu ve Semih Kaya bekledi.
Galatasaraylı taraftar, mücadele öncesinde iftarlarını yaptı. Stadyum hoparlöründen de İstanbul için iftar vaktinin uyarısında bulunuldu. Taraftarlar daha sonra tribündeki yerlerini aldı ve takımlarına tezahüratlarıyla destek oldu.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Arda Turan da 55 gün sonra kadroya girdi.
Turan son olarak 6 Şubat'ta deplasmanda oynanan Alanyaspor mücadelesinin son anlarında sahaya girmişti.