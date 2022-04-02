GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek aday! Kazanırsa takımın başına...

GÜÇLÜ LİSTE OLACAK Sağlam bir kadro kurmaya hazırlanan Dursun Özbek'in, stat isim sponsoru NEF'in sahibi Erden Timur ile el sıkıştığı öğrenildi. Adı başkanlık için geçen Cemal Özgörkey'e de teklif yapacağı ifade edildi.

Özbek'in geçmiş dönemde yöneticilik yapmış birçok isimle temasta olduğu ve diğer adayların son seçimdeki listelerinden de birkaç kişiyi kadrosuna katacağı belirtildi. Eski başkanın, pazartesi veya salı günü adaylığını resmen kendisinin duyurması bekleniyor.