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GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek aday! Kazanırsa takımın başına...

2015-2018 yılları arasında Galatasaray’ı yöneten Dursun Özbek, 30 Nisan’daki seçim öncesi “Ben de varım” dedi. Eski başkan, sağlam bir yönetim kuracak. Dursun Özbek, ayrıca yeniden başkanlığa seçilmesi halinde takımın başına Okan Buruk'u getirecek. Özbek'in eski Sportif Direktör Cenk Ergün'ü yeniden koltuğa oturtacağı ve üç ismin transfer ve kadro planlaması yapacağı belirtiliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek aday! Kazanırsa takımın başına...

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin ardından 23-30 Nisan'da kongre kararı açıklanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek aday! Kazanırsa takımın başına...

Seçim kulisleri ve liste çalışmaları hızla sürerken, geçtiğimiz kongrede yarışan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'den sonra da Ali Fatinoğlu adaylığını koymuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek aday! Kazanırsa takımın başına...

Camianın merak ettiği, "Dursun Özbek aday olacak mı?" sorusunun cevabına ise Fotomaç ulaştı. Eski başkan Ünal Aysal'ın aday olmayacağını öğrenen Dursun Özbek, kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek aday! Kazanırsa takımın başına...

GÜÇLÜ LİSTE OLACAK

Sağlam bir kadro kurmaya hazırlanan Dursun Özbek'in, stat isim sponsoru NEF'in sahibi Erden Timur ile el sıkıştığı öğrenildi. Adı başkanlık için geçen Cemal Özgörkey'e de teklif yapacağı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek aday! Kazanırsa takımın başına...

Özbek'in geçmiş dönemde yöneticilik yapmış birçok isimle temasta olduğu ve diğer adayların son seçimdeki listelerinden de birkaç kişiyi kadrosuna katacağı belirtildi. Eski başkanın, pazartesi veya salı günü adaylığını resmen kendisinin duyurması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek aday! Kazanırsa takımın başına...

BURUK-ERGÜN GELİYOR

Dursun Özbek'in seçilmesi takdirde Teknik Direktörlük görevine Okan Buruk'u getireceği iddia ediliyor. Özbek'in eski Sportif Direktör Cenk Ergün'ü yeniden koltuğa oturtacağı ve üç ismin transfer ve kadro planlaması yapacağı belirtiliyor.

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