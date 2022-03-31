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GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar transferindeki o detay herkesi şaşırttı!

Spor haberi... Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Erick Pulgar beklentilerin hayli altında bir performans sergiledi. Şilili oyuncunun takımdaki geleceği tartışılırken transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 00:50
GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar transferindeki o detay herkesi şaşırttı!

Gedson Fernandes'i almayan G.Saray, ara transferin son günü Erick Pulgar'ı kadrosuna katarken, performans olarak ise hayal kırıklığı yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar transferindeki o detay herkesi şaşırttı!

Şilili oyuncu, orta sahada Taylan-Berkan ikilisinden formayı bir türlü kapamadı. Bu transferin perde arkasında yaşananları Sabah Gazetesi araladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar transferindeki o detay herkesi şaşırttı!

Transferde defansif yönü güçlü bir orta saha isteyen teknik direktör Torrent, Gedson Fernandes yerine önceliğini Roma'dan Amadou Diawara'ya verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar transferindeki o detay herkesi şaşırttı!

13.4 MİLYON TL ÇÖPE GİTTİ

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos, İtalya bağlantılarını kullanarak Pulgar'ı bitirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar transferindeki o detay herkesi şaşırttı!

Fiorentina, 1.2 milyon Euro maliyetinden kurtulmak adına Şilili 6 numara için kiralama bedeli istemedi. Pulgar'a 750 bin Euro verecek G.Saray, 75 bin Euro menajer ücreti ödedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar transferindeki o detay herkesi şaşırttı!

Campos'un, İtalya'daki transferlerine aracılık eden Ludovic Fattizzo'nun Fiorentina'dan 150 bin Euro komisyon aldığı ortaya çıktı.

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