GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar transferindeki o detay herkesi şaşırttı!

Gedson Fernandes'i almayan G.Saray, ara transferin son günü Erick Pulgar'ı kadrosuna katarken, performans olarak ise hayal kırıklığı yaşadı.
Gedson Fernandes'i almayan G.Saray, ara transferin son günü Erick Pulgar'ı kadrosuna katarken, performans olarak ise hayal kırıklığı yaşadı.
Şilili oyuncu, orta sahada Taylan-Berkan ikilisinden formayı bir türlü kapamadı. Bu transferin perde arkasında yaşananları Sabah Gazetesi araladı.
Transferde defansif yönü güçlü bir orta saha isteyen teknik direktör Torrent, Gedson Fernandes yerine önceliğini Roma'dan Amadou Diawara'ya verdi.
13.4 MİLYON TL ÇÖPE GİTTİ
Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos, İtalya bağlantılarını kullanarak Pulgar'ı bitirdi.
Fiorentina, 1.2 milyon Euro maliyetinden kurtulmak adına Şilili 6 numara için kiralama bedeli istemedi. Pulgar'a 750 bin Euro verecek G.Saray, 75 bin Euro menajer ücreti ödedi.
Campos'un, İtalya'daki transferlerine aracılık eden Ludovic Fattizzo'nun Fiorentina'dan 150 bin Euro komisyon aldığı ortaya çıktı.
Pulgar hamlesinden Campos cephesi kârlı çıkarken, sorunu çözülmeyen G.Saray, 825 bin Euro'sunu (13.4 milyon TL) çöpe attı.