Haberler Galatasaray Galatasaray transfer şefi Luis Campos'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray transfer şefi Luis Campos'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'a dair önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, La Liga kulübünün başkanı yaptığı açıklamada, Luis Campos ile anlaştıklarını duyurdu. Peki, Campos dönemi Galatasaray'da sona erdi mi? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 16:13
Galatasaray transfer şefi Luis Campos'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan ve Sarı-Kırmızılı ekipte transfere dair geniş bir yetki verilen Luis Campos'un kulüpteki geleceği Elmas'ın ibra idarı yönden ibra edilmemesi ve seçim kararı alınması sonrası merak konusu haline gelmişti.

Galatasaray transfer şefi Luis Campos'un yeni takımı belli oldu!

Başkan Burak Elmas'a dışarıdan danışmanlık hizmeti veren Luis Campos'un Elmas'ın seçimde tüzük gereği aday olamayacak olması sebebiyle Sarı-Kırmızılı kulüpteki görevinin de ay sonunda bitmesi beklenirken, Portekizli futbol adamı ile ilgili Takvim'in derlediği habere göre, İspanyol basınında önemli bir haber yer aldı.

Galatasaray transfer şefi Luis Campos'un yeni takımı belli oldu!

Mais Futebol isimli internet sitesinde yer alan habere göre Celta Vigo başkanı Carlos Mouriño, Luís Campos'un kulüp için dışarıdan danışmanlık hizmeti vermek üzere işe başladığını resmen doğruladı.

Galatasaray transfer şefi Luis Campos'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'a danışmanlık hizmeti veren ve transfer operasyonlarını yöneten Campos'un Elmas sonrası da belirli bir noktaya getirdiği bazı transferler için Sarı-Kırmızılı kulüple dirsek temasında olması bekleniyor.

Galatasaray transfer şefi Luis Campos'un yeni takımı belli oldu!

Celta Vigo'daki başkan danışmanlığı görevine başladığı açıklanan Luis Campos'un adı Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile de sportif direktörlük için anılıyordu.

Galatasaray transfer şefi Luis Campos'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Avrupa transfer piyasasında önemli bir figür olan Campos ile birlikte özellikle Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson gibi isimlerin satışından kulübün kasasına ciddi bir gelir sokmayı planlıyordu.

Galatasaray transfer şefi Luis Campos'un yeni takımı belli oldu!

30 Nisan'daki olağanüstü genel kurul ile Galatasaray'daki başkanlık görevi sona erecek olan Burak Elmas'ın gidişiyle Luis Campos'un da Sarı-Kırmızılı kulüple bağları kağıt üzerinde kopmuş olacak.

Galatasaray transfer şefi Luis Campos'un yeni takımı belli oldu!

Real Madrid'de scout şefi görevini üstlenen Luis Campos, Monaco'da ve Lille'de sportif direktörlük görevi yapmış ve iki Fransız ekibine transfer ettirdiği oyuncularla önemli paralar kazandırmayı başarmıştı.

DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'da Işıtan Gün'den şok sözler! "Falcao transferinde..."
Galatasaray'da Sacha Boey klasiği! 8 ayda dikkat çeken istatistik
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor