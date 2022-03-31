Galatasaray transfer şefi Luis Campos'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan ve Sarı-Kırmızılı ekipte transfere dair geniş bir yetki verilen Luis Campos'un kulüpteki geleceği Elmas'ın ibra idarı yönden ibra edilmemesi ve seçim kararı alınması sonrası merak konusu haline gelmişti.
Başkan Burak Elmas'a dışarıdan danışmanlık hizmeti veren Luis Campos'un Elmas'ın seçimde tüzük gereği aday olamayacak olması sebebiyle Sarı-Kırmızılı kulüpteki görevinin de ay sonunda bitmesi beklenirken, Portekizli futbol adamı ile ilgili Takvim'in derlediği habere göre, İspanyol basınında önemli bir haber yer aldı.
Mais Futebol isimli internet sitesinde yer alan habere göre Celta Vigo başkanı Carlos Mouriño, Luís Campos'un kulüp için dışarıdan danışmanlık hizmeti vermek üzere işe başladığını resmen doğruladı.