Galatasaray transfer şefi Luis Campos'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'a danışmanlık hizmeti veren ve transfer operasyonlarını yöneten Campos'un Elmas sonrası da belirli bir noktaya getirdiği bazı transferler için Sarı-Kırmızılı kulüple dirsek temasında olması bekleniyor.

Celta Vigo'daki başkan danışmanlığı görevine başladığı açıklanan Luis Campos'un adı Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile de sportif direktörlük için anılıyordu.